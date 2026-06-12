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Dépor

Bil Nsongo amplía su contrato con el Dépor hasta 2030

El delantero camerunés fue el héroe del ascenso con sus goles en Valladolid

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/06/2026 19:09
Bil Nsongo conduce el balón en el Valladolid-Deportivo
Bil Nsongo conduce el balón en el Valladolid-Deportivo
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Se lo ganó a pulso. Trabajo, esfuerzo y rendimiento inmediato para convertirse en una de las principales claves del ascenso del Deportivo a Primera División. Bil Nsongo amplía su contrato con la entidad blanquiazul hasta 2030 y, además, pasa a tener ficha del primer equipo.

Después de mucho insistir en convertir su sueño en realidad, a sus 21 años, el delantero de Yaoundé será jugador de Primera División y deja atrás el Fabril, el equipo que le vio evolucionar para dar el salto definitivo al fútbol profesional. Todo ello tras convencer a todos los estamentos del club merced a actuaciones impropias de un futbolista de su corta experiencia. Además de seis goles.

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Su irrupción en el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo fue tal que la dirección deportiva convirtió en prioritario su contrato. Ahora, ya atado por cuatro temporadas más, Bil tiene por delante uno de los retos más complicados. Porque después de sobresalir en Segunda Federación, evidenció que el salto a LaLiga Hypermotion no era para él tan vertiginoso como podría ser para otros. Pero la máxima categoría es otra historia. Se manejan otros ritmos, tanto físicos como mentales. Y Nsongo quiere demostrar ahora que está listo, que puede ser una baza importante también en el primer escalón del fútbol nacional.

El atacante africano aterrizó en A Coruña en agosto de 2024. El departamento de scouting del Deportivo vio sus actuaciones en el Canon Sportif de Yaoundé, de la primera división camerunesa, y decidió hacerse con sus servicios para el Fabril. Firmó por una campaña con opción de ampliar su contrato. Y desde aquella ya van dos renovaciones.

En su primera campaña en el filial deportivista, en la que firmó cinco goles en 28 partidos jugados, dejó ya pistas del jugador que podía ser, siempre y cuando puliese tanto la técnica como la táctica. En lo físico, siempre evidenció una superioridad vertiginosa en Segunda Federación que se mantuvo en los campos de Segunda División.

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En julio de 2025, Ismael Arilla, director de fútbol formativo del Dépor, desveló que la intención inicial del club era no ejecutar la ampliación de su contrato, pero fue Bil el que le trasladó al club sus ganas de continuar creciendo en A Coruña. Así fue. Y todo apunta a que el crecimiento de Nsongo seguirá siendo meteórico.

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