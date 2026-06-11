Xoel López compondrá el nuevo himno del Deportivo

Xoel López Quintana

La primera piedra para la construcción del himno del Deportivo ya está puesta. Xoel López será el encargado de componerlo. El músico coruñés será el encargado de escribir una obra concebida para representar la identidad del club, pero también de su gente. Concebido en el marco de la conmemoración del 120 aniversario de la entidad, el nuevo himno aspira a convertirse en una expresión contemporánea de la identidad blanquiazul y en un legado emocional para las futuras generaciones de deportivistas.

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"Facer o himno do Dépor é probablemente unha das ilusións máis grandes que tiña aí gardada. E agora que é unha realidade, pois realmente é un soño cumplido", confiesa Xoel. El propio compositor ya dio alguna pista sobre la pieza musical al reconocer que “ten que ter de todo. Forza, poesía, sutileza… Unha mestura de moitas cousas, todas igual de importantes”.

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La entidad blanquiazul desvela además que Xoel López no será el único que aporte su talento. El proyecto contará con varias colaboraciones artísticas estrechamente vinculadas al ámbito de la música tradicional y la cultura popular coruñesa. El coruñés lo tiene claro; tiene que ser coral. "Somos moita xente, non só da Coruña, e por iso tamén haberá moita colaboración, que xa se verá quen", desvela.

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Ya son varios meses en los que la cabeza de López no ha dejado de pensar "en cada verso, en cada ritmo, cada colaboración, cada acorde". Sin ir más lejos, confiesa que nunca antes otro proyecto le ha llevado tanto tiempo. "Faime moita ilusión, por min obviamente, pero tamén pola cidade, pola miña xente, por compartir e aportar a miña musicalidade e os meus versos a un equipo que adoro e que sigo semana a semana. Tamén a importancia da miña familica, do meu fillo, o que significa o Dépor para min e para o meu contexto", explica.

Desde el Deportivo agradecen a Xoel su "implicación, generosidad y disposición para liderar esta iniciativa, así como a todas las personas implicadas por su compromiso e ilusión en un proyecto que aspira a trascender lo estrictamente musical para convertirse en un símbolo compartido por generaciones de deportivistas".