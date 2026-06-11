Los cuatro exdeportivistas que pondrán acento blanquiazul al Mundial

Fede Valverde durante su única temporada en el Deportivo ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El deportivismo espera con impaciencia el fin de semana del 15 y 16 de agosto, fecha en la que el Deportivo volverá a competir en Primera División. Sin embargo, antes de que eche a rodar el balón en la competición nacional, el foco del fútbol mundial se traslada a Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa del Mundo 2026 contará también con un marcado acento blanquiazul. Hasta cuatro futbolistas que vistieron la camiseta del conjunto herculino en algún momento de los últimos años tomarán parte en el torneo: Fede Valverde, Stopira, Ismael Díaz y Gaël Kakuta.

Se trata de una representación tan heterogénea como llamativa. Desde una de las grandes estrellas del fútbol hasta jugadores cuyo paso por A Coruña se limitó al Fabril. Todos ellos comparten, sin embargo, un capítulo en la historia reciente del Deportivo y afrontan ahora el desafío de competir en el escaparate más prestigioso del fútbol mundial.

Fede Valverde

El nombre más destacado de la lista es, sin duda, el del jugador del Real Madrid. El internacional uruguayo vistió la camiseta blanquiazul durante la temporada 2017-18, cedido por el club blanco. Los herculinos, con 29 puntos, terminaron descendiendo a la división de plata nacional.

El Fede Valverde que ahora acumula catorce títulos —entre ellos dos Champions League y tres Ligas— no brilló en una campaña que, pese a acabar mal, le hizo madurar en otros aspectos. “A nivel futbolístico fue un crecimiento muy grande. Uno pasa por momentos que no son buenos, muchos problemas en el vestuario... es normal, al final uno cuando no consigue lo que quiere. Fue feo pero me hizo crecer “, expuso.

A lo 19 años que tenía, Valverde no encontró mucho protagonismo con ninguno de los tres entrenadores (Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Clarence Seedorf) que se sentaron en el banquillo a lo largo de aquella campaña. Acabó su estancia en A Coruña con únicamente doce titularidades en el campeonato liguero y con un total de 1.227 minutos disputados.

Ocho años después, Valverde llega a su segundo Mundial como pieza imprescindible en el Real Madrid y como el líder de una Uruguay que está encuadrada en el mismo grupo que la selección española.

Stopira

Muy diferente, aunque igual de meritoria, es la historia del caboverdiano. El lateral izquierdo firmó en 2010 un contrato de cuatro años con el Dépor y apenas cumplió uno. No llegó a debutar con el primer equipo y jugó en el Fabril toda la temporada, con Tito Ramallo de entrenador. Disputó 23 encuentros y descendió a Tercera División.

Stopira rompió su vinculo con la entidad herculina en la siguiente pretemporada y fichó libre por el Feirense, de la Liga portuguesa. En 2012 pasó a filas del Videoton húngaro, club que llegó a jugar una final de la Copa de la Uefa frente al Real Madrid en los años 80.

Ahora afronta probablemente el momento más especial de su carrera. Cabo Verde jugará el primer Mundial de su historia y, pese a no ser titular indiscutible, ya ha entrado en la historia de su minúsculo país. En octubre marcó uno de los tres goles en el triunfo ante Eswatini que supuso la clasificación para el torneo estival.

A sus 38 años tendrá la oportunidad de medirse a las mejores selecciones del mundo, entre ellas, la dirigida por Luis de la Fuente, a la que se enfrentará en la primera jornada del campeonato mundialista.

Ismael Díaz

En la lista de exdeportivistas también figura el nombre de Ismael Díaz. El delantero panameño pasó por el Fabril durante la temporada 2017-18, cuando todavía era una joven promesa que buscaba abrirse camino en el fútbol europeo.

Su estancia en Abegondo fue breve y no llegó a asentarse en la estructura del club coruñés, pero aquella experiencia formó parte de un recorrido que terminó llevándole a consolidarse como internacional absoluto. Sus seis goles en doce partidos con la camiseta blanquiazules le bastaron para estar entre los convocados para el Mundial 2018.

Tras pasar por las ligas de Uruguay, Portugal, Panamá y Ecuador, el delantero afronta su segunda cita mundialista como jugador del Club León de la Primera División mexicana, equipo con el que ha firmado cinco goles y cinco asistencias en 17 jornadas.

Gaël Kakuta

El último de los exdeportivistas que estarán presentes en el Mundial es Gaël Kakuta. El internacional congoleño llegó al Deportivo en enero de 2017, cedido por el Hebei China Fortune para reforzar al equipo en la segunda vuelta.

Su paso fue breve. Disputó diez encuentros y anotó un doblete en el Sánchez Pizjuán antes de regresar a China al término de su cesión. Desde entonces, Kakuta defendió las camisetas del Amiens y el Lens, antes de emprender una nueva aventura en el Larissa de la Superliga griega.

El extremo celebrará su 35 cumpleaños en pleno torneo, en el que se enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán en la fase de grupos.