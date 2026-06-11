La barrera de los 40 puntos que debe superar el Dépor en Primera

Los jugadores del Deportivo celebran con la afición en Riazor la victoria contra el Leganés GERMÁN BARREIROS

La permanencia en Primera División está muy cara en los últimos años. Los 40 puntos que sí serían suficientes para continuar otro curso más desde la 2012-13 hasta la 2021-22, no servirían para mantenerse en tres de las últimas cuatro campañas. El descenso de la 2023-24 es la única excepción reciente que no alcanza tal cantidad, donde el 18º clasificado sumó solamente 33 puntos.

Esta última temporada, el Mallorca casi iguala el récord de puntos de un equipo que baja a Segunda, que ostenta el Deportivo. El conjunto bermellón perdió la categoría con 42 puntos, empatando con un Osasuna que le tenía el golaveraje ganado, frente a los 43 que consiguió el cuadro deportivista de Miguel Ángel Lotina en la 2010-11 y que por el momento han sido insuperables.

Hace dos cursos, en la 2024-25, el Leganés terminó en la zona roja de la clasificación con 40 puntos, quedándose a solo uno de la salvación, que hubiese mandado al Sevilla a Segunda División después de un triple empate entre estos dos clubes y el Girona. Por lo tanto, en los últimos dos años en la máxima categoría nacional, ningún equipo con esa puntuación pudo salvar la categoría.

En cambio, en la 2023-24 la permanencia estuvo mucho más barata. El Cádiz fue el equipo descendido con más puntos (33), mientras que Rayo con 38 y Las Palmas y Mallorca con 40 se quedaron una temporada más en LaLiga EA Sports. Los otros dos equipos que bajaron ese año, Almería y Granada, lo hicieron sumando solamente 21 puntos.

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Sin embargo, esa campaña fue la anomalía de las últimas cuatro porque en la 2022-23 los 40 puntos tampoco le valieron a un Valladolid que terminó la liga de antepenúltimo. Le acompañaron Espanyol y Elche con 37 y 25 puntos respectivamente, mientras que el Almería consiguió su objetivo superando la barrera al acumular un total de 41.

Cambio de tendencia

Aunque de la temporada 2022-23 hasta la 2025-26 la salvación fue más allá de los 40 puntos en el 75% de los cursos, esto no fue así en los años anteriores. De la 2012-13 hasta la 2021-22, ningún descendido alcanzó tal cantidad en esas diez campañas. De hecho, la puntuación más alta del 18º en ese período fue de 39 puntos en la 2013-14, seguida de la 2021-22 y la 2015-16, ambas con 38.

El Dépor tiene el descenso más caro de la historia de Primera, pero también tiene el más barato en el siglo XXI con la 2017-18. El equipo blanquiazul (que descendió por última vez a Segunda División ese año) fue el equipo de la zona roja con más puntuación acumulada, por delante del Málaga y de Las Palmas, con un total de 29 (a catorce puntos de un Leganés que tenía ganado el golaveraje).