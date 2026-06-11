El trabajado camino de cuatro deportivistas hacia Primera

Villares y Loureiro, durante el Dépor-Castellón del pasado mes de diciembre en Riazor QUINTANA

El Deportivo tiene desde ya en mente su desembarco en Primera División, en lo que será la experiencia de estreno para muchos de sus futbolistas. Para los más jóvenes que han desarrollado su formación en Abegondo, pero también para otros que ya han pegado unos cuantos tiros más en el mundo del fútbol, hayan pasado por la cantera deportivista o por otras diferentes del fútbol nacional. Ese tipo de jugadores a los que el fútbol no les ha regalado nada y han tenido que ganarse pasito a pasito su llegada a la élite con hojas de servicio que contemplan ya caminos bicentenarios que han servido para, por fin, colocarse bajo los focos que más brillan.

El ejemplo perfecto de un futbolista hecho a sí mismo es el de Miguel Loureiro. El defensa de Cerceda encarna a la perfección el perfil de jugador que ha tenido que trabajar en la sombra hasta hacer cumbre, lo que lo ha llevado a conseguir el premio de ganarse la condición de subir al primer escalón del balompié nacional, aunque para eso haya tenido que esperar prácticamente a la treintena. La tercera década le caerá a ‘Lou’ el próximo mes de noviembre, cuando para entonces ya habrá hecho el soñado debut en Primera en su duocédima temporada como profesional.

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Más de 300 encuentros de trayectoria para llegar a lo más alto, después de una etapa formativa en la que también sufrió la cara negativa del fútbol con la salida de varias canteras como la del Dépor y Celta para dar el rodeo que lo ha traído hasta aquí. “Foi o camiño que me tocou a min e estou moi orgulloso del. Creo que tanto a nivel futbolístico como a nivel persoal, axudoume moito. Permitiume coñecer xente moi especial que hoxe podo dicir que son meus amigos. Coñecer lugares diferentes e chegar aquí no momento xusto. Que si considero que teño a madurez necesaria para poder estar gozando de Riazor sen que iso me supoña un nivel de presión para o que noutro momento da miña vida ao mellor non estaba preparado”. Así de convencido se mostraba en una entrevista con DXT Campeón unas semanas después de firmar por el Dépor.

No tan largo, pero también picando piedra en todas las categorías, ha sido el viaje de Diego Villares, de la misma edad, pero al que los 30 le llegarán en apenas unos días. Eso sí, la gran diferencia es que para el capitán de Vilalba solo han existido un par de camisetas por las siete que ha vestido Loureiro, al que su camino además lo ha llevado a salir de Galicia para probar suerte en diferentes puntos de la geografía española. El centrocampista cumplió hace poco los 200 encuentros con el Deportivo y tendrá el privilegio de seguir llevando el brazalete en la máxima categoría después de hacerlo también en Primera RFEF y Segunda División.

En los últimos días le han llegado elogios desde Antonio Hidalgo y también de Fernando Soriano, ambos poniéndolo como ejemplo de los valores que debe representar un deportivista. En los próximos meses hará realidad algo con lo que ni él mismo contaba cuando llegó a Abegondo desde el Racing Vilalbés. “Nunca en mi vida había pensado vivir algo así”. Este mismo miércoles firmó su renovación por un año, hasta 2028.

Un año más joven, pero también a la espera de estrenarse en Primera, está Riki Rodríguez. El mediocentro también fue de esos jugadores que tuvieron que salir de casa para poder crecer por su cuenta y el destino ha querido que alcance la cima de la montaña justo cuando el Real Oviedo, su club de formación, vuelve a Segunda División. Ha tenido que trabajar cada centímetro de la escalada el asturiano, que ascendió a la categoría de plata por su cuenta con el Albacete en el recordado ‘Riazorazo’ y ahora ha hecho lo propio formando parte del Dépor, justo como él mismo había vaticinado. “Mi camino a Primera pasa por ascender con un equipo”, apuntaba a principios de enero, cuando todavía formaba parte del conjunto manchego. 252 encuentros después, lo ha conseguido.

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El más joven de este grupo de bicentenarios, pero que ya presenta currículum de veterano, es Mario Soriano. Apenas 24 años lo contemplan, pero el centrocampista madrileño registra ya 219 encuentros desde que con 17 se estrenase en Segunda B con el Atlético. Desde entonces apenas ha dejado de jugar. Literalmente. Esta temporada ha sido titular en las 42 jornadas de Liga para una racha que continuará en la máxima categoría de 109 encuentros consecutivos sobre el césped. Después de un ascenso frustrado con el Eibar, con el que se quedó a las puertas en el playoff, pocos se merecían más que Soriano la llegada a la máxima categoría.

Hidalgo, paso a paso

“He pensado en los últimos días sobre eso. Como jugador jugué en Tercera, en Segunda y en Primera División, y como entrenador he entrenado en Tercera, en Segunda, y ahora voy a entrenar en Primera. Es como cerrar un círculo. Pero es muy importante demostrar que somos capaces, sentirnos capaces. Y eso es algo que te hace estar alerta. Creo que eso es lo que tenemos que vivir todos, jugadores y staff, porque tenemos que demostrar que somos capaces y que lo vamos a dar todo por conseguir poner para el club los cimientos de los que hablábamos antes”. Las palabras de Antonio Hidalgo denotan las ganas y el sufrimiento de un técnico que también ha labrado su propio camino.

De los primeros pasos en el Granollers a comenzar a martillear en Segunda B después de su escala como asistente en Chipre. Desde entonces ha pasado por altibajos, como el ascenso a Segunda y posterior descenso con el Sabadell, donde terminó siendo destituido. Pero nunca paró hasta conseguirlo y ahora tendrá la oportunidad de demostrar y de demostrarse que está preparado para dirigir entre los grandes después de 242 partidos en los banquillos.