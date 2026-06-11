1.600 minutos, la frontera de las dudas en el mercado del Deportivo

Arnau Comas, José Ángel, Germán Parreño y Dani Barcia, tras encajar un gol de Las Palmas Quintana

Ya ha anunciado cinco bajas, entre futbolistas que acababan contrato —Sergio Escudero y Cristian Herrera— y cesiones que finalizan —José Gragera, Stoichkov y Samuele Mulattieri—. Pero no serán las únicas salidas. El ascenso a Primera División obliga a reformular parte de la histórica plantilla que logró el retorno del Dépor a la élite ocho años después. Hay que dejar sitio a nuevas piezas, imprescindibles para subir el nivel. Y eso equivale a tomar decisiones en forma de bajas que no son plato de buen gusto, pero sí resultan fundamentales para armar un equipo con capacidad para mantener su estatus de Primera División.

Fernando Soriano tendrá que negociar salidas con futbolistas que tienen contrato. Bien a través de ventas —si llegan ofertas que interesan a ambas partes—, bien a través de cesiones o de rescisiones de contrato. Y entre los motivos, el director de fútbol del club puede esgrimir como argumento un hecho objetivo: la frontera de los 1.600 minutos.

Y es que entre los 18 futbolistas que acabaron la temporada como miembros de la primera plantilla del Deportivo y tienen contrato en vigor, hubo siete que no alcanzan esta marca de participación teniendo en cuenta sus presencias en liga.

Son David Mella, Zakaria Eddahchouri, Arnau Comas, José Ángel Jurado, Charlie Patiño y Eric Puerto, además de un Riki Rodríguez que solo pudo disputar la mitad de la temporada al llegar en el pasado mercado de invierno.

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De todos ellos, sacando de la ecuación al asturiano, únicamente Mella tiene garantizado continuar en la máxima categoría. El canterano se quedó en 1.576 minutos disputados en la competición regular, aunque en esa marca tuvo mucho que ver la lesión que sufrió en la jornada 36 ante el Granada. De no haberse cruzado en su carrera Diaby, el extremo habría superado con creces esa cifra.

Mella trabaja para volver a su mejor nivel y ser un activo importante en Primera, una condición que no es segura para Arnau Comas, José Ángel Jurado, Charlie Patiño y Eric Puerto.

El portero, que no jugó minuto alguno en liga, saldrá en busca de minutos. Falta por ver si lo hace en forma de préstamo o no. Pero no tendrá sitio en una portería reservada para Germán Parreño, Álvaro Ferllo y un nuevo integrante.

Mientras, en el centro del campo, la participación de José Ángel Jurado y Charlie Patiño fue tan pobre que ambos apuntan a salir, pese a tener un contrato largo con la entidad. En el caso del andaluz, más que los 1.138 minutos de liga pesa su decreciente participación y el pobre rendimiento que acabó ofreciendo. El sevillano no contaba ni como solución desde el banquillo, como tampoco lo hizo un Patiño que se quedó en 721 y únicamente cinco titularidades, ninguna de ellas de forma consecutiva.

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El inglés se ‘quedó’ en su grotesco error ante el Huesca, pues desde ahí no volvió a tener presencia alguna hasta los últimos minutos del duelo ante Las Palmas. Ahora, en Primera División, tendrá muy difícil encontrar la continuidad que ya no tuvo en Segunda.

Algo similar le sucede a Arnau Comas. Es cierto que el catalán estuvo sobre el césped el doble de tiempo que el británico, pero el canterano del Barça no ha cumplido con las expectativas. No solo fue el defensa con menos minutos sin contar a Escudero —que estuvo lesionado una parte importante del curso—, sino que arrancó con galones de líder de la retaguardia y acabó perdiendo el sitio para no recuperarlo por puro derecho nunca más. Con la necesidad de reforzar también la última línea, todos los focos apuntan al futbolista gironí como el gran candidato a salir, pese a que le une un contrato que va hasta junio del 2028.

El caso Barcia

Un caso parecido al del catalán es el de Dani Barcia. El zaguero, internacional sub-19 en su momento, sí superó esa frontera de los 1.600 minutos. De hecho, alcanzó casi 1.900 minutos, ya que fue continuamente titular durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, perdió el puesto y no lo logró recuperar. Por eso es la excepción que confirma la regla.

A favor de la continuidad del de Cambre juega su condición de canterano y de futbolista más joven, menos consolidado y, por lo tanto, con un nivel de requerimientos sobre sus hombros algo menor al de Arnau. Por eso mismo, su situación apunta a definirse durante la pretemporada, un espacio al que siempre alude Fernando Soriano como punto clave para estudiar el día a día y en base a la evolución de los rendimientos y del mercado, ir decidiendo. En todo caso, el Dépor no se deshará de Barcia, pues al zaguero se le considera uno de los diamantes a cuidar en el club. Pero quizá una salida en forma de cesión para que sume continuidad le pueda valer más que un año en Primera con poco protagonismo.

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Por último se encuentra la carpeta de Zakaria Eddahchouri. Con solo 1.513 minutos finales en liga y superado en la rotación por Bil Nsongo, el ariete neerlandés no tiene una de las plazas de intocable de cara al proyecto del próximo curso, pese a acabar siendo el máximo goleador del equipo. Sin embargo, esta capacidad para ser puntual aprovechando los minutos podría ser útil en la máxima categoría, por lo que no el Deportivo no tiene previsto deshacerse de él... salvo que el mercado lo requiera.