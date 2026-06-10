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Dépor

La historia blanquiazul de Villares continúa: el club renueva a su capitán

El mediocentro amplía su contrato después de lograr el ascenso a Primera División

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/06/2026 19:23
Villares al final del encuentro
Villares al final del encuentro entre Valladolid y Deportivo
Fernando Fernández
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Hay historias que merecen seguir escribiendo páginas. Como la de Diego Villares y el Deportivo. Y ahora seguirán aumentando capítulos, como mínimo, hasta junio de 2028. El próximo, y quién sabe si los siguientes también, en Primera División. 

Después de las renovaciones de Germán Parreño y Adrià Altimira, este miércoles ha sido el turno del gran capitán, que continuará ejerciendo como tal durante al menos dos campañas más. De esta forma, el club coruñés extiende el contrato que ya tenía hasta 2027 por un curso más. 

Villares recaló en el Deportivo en la temporada 2018-19, cuando se incorporó al Fabril procedente del Racing Villalbés. Desde entonces, no ha dejado de dar pasos en su carrera, hasta convertirse en una de las figuras más representativas de la entidad herculina.

Nadie sabe mejor que Diego el significado de la palabra esfuerzo. Tampoco nadie sabe mejor que él lo que cuesta salir del barro para después tocar el cielo. Segunda División B, Primera Federación, Segunda División y ahora, la élite. Siete temporadas de trabajo y sacrificio que ahora encuentran en el ascenso a Primera División la mayor de las recompensas. Siendo además una pieza clave.

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Villares no solo portó con entereza el brazalete de capitán, sino que el vilalbés se ha convertido en uno de los pilares del Deportivo. El mediocentro lo ha jugado prácticamente todo y, un curso más, ha hecho evidente su polivalencia. No se desempeñó como lateral, como sí lo hizo en otras campañas, pero se puso el mono de trabajo para ejercer con criterio en todas las posiciones de la medular.

En el mercado de invierno llegó Riki para sumar un efectivo más en el centro del campo y, aunque su incorporación parecía que podía relegar a 'Villi' al banquillo, el capitán dejó claro que para apartarlo del once titular haría falta más. Hidalgo no dejó de recurrir a él, porque en el '8' encontró equilibrio, piernas y recorrido.

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