El Zamora renueva a Óscar Cano antes de la final del playoff de ascenso a Segunda División

Óscar Cano en la previa del Zamora-Villarreal B Zamora CF

Óscar Cano está a dos pasos de la proeza. A solo dos partidos de llevar al Zamora CF a Segunda División, una categoría profesional que nunca antes en su historia ha tocado. Y la entidad zamorana ha querido demostrarle su agradecimiento en forma de renovación.

Tal y como ha anunciado el club castellanoleonés, el exentrenador del Deportivo continuará al frente del primer equipo durante la temporada 2026-27. La ampliación del contrato llega a tres días del primer duelo por ascender a la categoría de plata. El Zamora, con Cano a los mandos, se medirá el sábado a un Sabadell que tiene la ventaja de campo. La vuelta será el viernes 19 a las 21.00 horas en la Nova Creu Alta.

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Desde la entidad zamorana aseguran que la renovación supone "una apuesta por la continuidad y la estabilidad de un proyecto que sigue mirando al futuro con ambición, trabajo e ilusión". Además, el club añade que valoran "muy positivamente el trabajo realizado por Óscar Cano y su cuerpo técnico, así como la sintonía existente con los valores y objetivos del club".