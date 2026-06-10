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Dépor

El Zamora renueva a Óscar Cano antes de la final del playoff de ascenso a Segunda División

El ex del Deportivo continuará al frente del equipo durante la temporada 2026-27

Bea Arrizado
Bea Arrizado
10/06/2026 20:28
Óscar Cano en la previa del Zamora-Villarreal B
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Óscar Cano está a dos pasos de la proeza. A solo dos partidos de llevar al Zamora CF a Segunda División, una categoría profesional que nunca antes en su historia ha tocado. Y la entidad zamorana ha querido demostrarle su agradecimiento en forma de renovación.

Tal y como ha anunciado el club castellanoleonés, el exentrenador del Deportivo continuará al frente del primer equipo durante la temporada 2026-27. La ampliación del contrato llega a tres días del primer duelo por ascender a la categoría de plata. El Zamora, con Cano a los mandos, se medirá el sábado a un Sabadell que tiene la ventaja de campo. La vuelta será el viernes 19 a las 21.00 horas en la Nova Creu Alta.

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El Zamora de Óscar Cano jugará para ascender a LaLiga Hypermotion

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Desde la entidad zamorana aseguran que la renovación supone "una apuesta por la continuidad y la estabilidad de un proyecto que sigue mirando al futuro con ambición, trabajo e ilusión". Además, el club añade que valoran "muy positivamente el trabajo realizado por Óscar Cano y su cuerpo técnico, así como la sintonía existente con los valores y objetivos del club".

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