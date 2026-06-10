El Deportivo busca un artillero ‘de 12’ para salvarse

Riki celebra un gol ante el Real Madrid en la temporada 2012-13, en la que sus 13 dianas no fueron suficientes para salvar al Deportivo Javier Alborés

El gol es la materia prima de las victorias. Por eso, una vez el mercado de fichajes se queda como protagonista principal de la actualidad, todos los clubes lo buscan como si fuese el oro negro del fútbol.

No hay nadie que rehúse intentar mejorar su capacidad goleadora, pues ese es el camino más evidente hacia el éxito. Pero claro, no todos parten con las mismas necesidades. Y uno de los conjuntos de la próxima Primera División que tendrá que adentrarse en la ventana de traspasos con mayor imperativo para buscar el gol es el Deportivo.

El cuadro coruñés demostró a todos en la temporada que finaliza estos días que no es necesario contar con una grandísima referencia goleadora para ascender de manera directa, como uno de los primeros clasificados de Segunda División. Porque logró marcar un número notable de dianas (65) gracias a atomizar ese volumen de tantos entre muchas piezas, con Zakaria Eddahchouri a la cabeza (12 goles), secundado por Yeremay Hernández (11) y una larga lista de futbolistas con contribuciones más modestas, pero importantes (6 de Bil Nsongo y Mario Soriano, 5 de David Mella y Stoichkov).

El Deportivo o cómo atomizar el gol para alcanzar el éxito Más información

Sin embargo, el escenario cambia para el Deportivo. Ya no será cabeza de ratón en la categoría, sino que pasará a ser cola de león. Y para alcanzar el nivel que requiere competir en la nueva liga, apunta a tener que subir la exigencia. Bien con lo que ya tiene, bien encontrándolo fuera. Probablemente en ambas direcciones. Porque independientemente de mirar hacia dentro, ya explora el mercado buscando refuerzos de garantías para el '9'.

La ruta parece evidente según los precedentes: contar con un futbolista capaz de alcanzar los 12 goles en liga acerca la permanencia. No la asegura, ni mucho menos. Pero desde luego, es un argumento potente que permite aproximarse mucho a la salvación. Al menos así lo dice el historial de las últimas cinco temporadas de la actualmente conocida como LaLiga EA Sports, en la que 11 de los 15 conjuntos descendidos no dispusieron de esa pieza referencial en ataque. Un déficit que, sin duda, les condujo a perder competitividad como paso previo a caer de categoría.

El de esta campaña 2025-26 es el ejemplo más reciente. El Real Oviedo, con muchos problemas en la confección de su plantilla y dudas en el banquillo, no pudo enjugar varios de ellos compensándolos con un futbolista referencial en ataque. Pese a contar con un Fede Viñas que logró, por fin, explotar —acudirá al Mundial con Uruguay y con opciones de ser su ariete principal—, las 9 dianas del futbolista de Montevideo fueron insuficientes. Ni siquiera pudo estar en la pomada hasta el final. Porque generó poco (39,72 goles esperados, siempre según Wyscout), pero marcó menos (26).

Sí vendió más cara su piel el Girona, aunque acabó siguiendo los mismos pasos que el cuadro ovetense. El descenso de la escuadra gironí se puede explicar, en gran parte, por la incapacidad para transformar sus ocasiones. Porque fue el undécimo equipo con más goles esperados (51,45), pero el decimoctavo en cuanto a dianas hechas (39). Le pesó al equipo de Míchel no contar con grandes goleadores. Con la leyenda Stuani ya sin capacidad para seguir aportando de manera regular, fue el ucraniano Vladyslav Vanat la referencia. Sus 9 tantos se quedaron cortos.

La excepción

Mientras, el tercer equipo que el próximo curso jugará LaLiga Hypermotion procedente de la máxima categoría es uno de los cuatro que, desde la temporada postpandemia, supone la excepción que confirma la regla. Porque los 22 goles de Vedat Muriqi no fueron suficientes para salvar a un Mallorca que no tuvo en la parte ofensiva su principal problema. De hecho, el caso del conjunto bermellón es uno de los único cuatro casos en la historia en los que un equipo con un anotador que fue más allá de la veintena acabó descendiendo, tal y como apunta el periodista Pedro Martín.

Algo parecido a lo que le pasó al Mallorca pese a contar con el artillero kosovar le sucedió al Espanyol en la campaña 2022-23. El conjunto perico contaba en sus filas con el exdeportivista Joselu Mato, que fue capaz de anotar 16 tantos. La altísima cifra, sin embargo, no sirvió para que el equipo catalán, en el que militaba Álvaro Ferllo, actual portero del Dépor, lograse la permanencia.

Fue un duro palo para Joselu, que venía de sufrir una crueldad idéntica el año anterior, cuando sus 14 goles no salvaron al Alavés de la quema. En esa misma temporada 2021-22, el acierto de José Luis Morales tampoco permitió al Levante continuar en la categoría. El ‘Comandante’ anotó 13 tantos para acabar confirmando la primera de las cuatro excepciones de equipos con un goleador de 12 o más dianas que acabaron descendiendo en este último lustro.

Pleno

Los casos de Levante, Alavés, Espanyol y Mallorca fueron anomalías que no existieron en ningún caso en los cursos 2024-25 y 2023-24. Mamadou Sylla, Fabio Silva y Dani Raba, con 5, 10 y 8 goles respectivamente, fueron anotadores insuficientes para evitar los descensos de Valladolid, Las Palmas y Leganés en el año 2025.

Lo mismo sucedió una temporada antes con Granada, Almería y Cádiz. El conjunto nazarí tenía a Myrto Uzuni, que venía de ser Pichichi de Segunda, pero sus 11 goles en la máxima categoría no bastaron. Tampoco los 9 de un Sergio Arribas que no alcanzó las expectativas que despertaron su fichaje. Ni por supuesto los 5 de Chris Ramos, máximo anotador de un Cádiz que fue cortísimo de pólvora ofensiva.

El caso Dépor

La historia reciente aporta luz sobre una de las vías del Dépor para consolidarse en Primera División. Pero el conjunto blanquiazul no tiene que mirar demasiado fuera para encontrar evidencias sobre la necesidad de fichar gol. Porque careció de esa cualidad en dos de los tres descensos a Segunda que acumula desde que comenzó este siglo XXI.

En la temporada 2010-11, el equipo herculino bajó con 43 puntos, lo que supuso un récord que a día de hoy nadie ha logrado superar. Sin embargo, quizá con un futbolista más dotado para el gol podría haber alcanzado alguno más. Un hecho que le hubiese dado la permanencia. Con Riki ausente durante 19 encuentros —solo pudo anotar 3 dianas—, los 7 tantos de Adrián López fueron un registro demasiado escaso para el conjunto de Lotina.

El asturiano fue también máximo goleador del equipo blanquiazul en la campaña 2017-18. Anotó 9 dianas, una más que Lucas. Fue una cifra insuficiente para ayudar a salvarse a un equipo que tenía muchos más problemas que el gol. Especialmente desde que apostó por Seedorf.

Son dos ejemplos para un Dépor que sí tuvo en la temporada 2012-13 en Riki a un notable goleador (13), pero insuficiente para salvarse de la quema. Este verano buscará encontrar de nuevo a ese artillero ‘de 12’ para no perder una condición que le ha costado tanto recuperar.