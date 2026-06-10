Yeremay celebra su gol al Mirandés QUINTANA

'Finished work'. Trabajo finalizado. O, que diría un castizo, chollo virado. Una publicación en sus cuentas en las redes sociales X e Instagram en la noche del martes ha disparado las especulaciones sobre el futuro de Yeremay Hernández, en lo que muchos han visto como un señal de despedida del delantero canario del Deportivo, a la par que todo el deportivismo anima a su estrella a continuar su labor en Primera División.

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Yeremay Hernández no es un habitual en las redes sociales. A lo largo del presente curso apenas ha publicado posts tanto en Instagram como en X. Tras el reciente ascenso sí lo hizo en la primera de ellas, pero en la segunda su anterior aparición data de octubre del pasado año. Y hay un factor común en sus escasas apariciones digitales durante el curso 2025-26: solo fotos, nada de mensajes.

El canterano blanquiazul, que ha puesto fin a su novena temporada en la entidad blanquiazul, puesto que llegó en el verano de 2017 cuando todavía era cadete, lleva más de un año en el punto de mira del Sporting portugués. En los últimos días, la prensa lusa ha vuelto a publicar que el conjunto lisboeta irá de nuevo este verano a la carga por el jugador del Deportivo, con entrevista con el propio jugador incluida.

La entidad verdiblanca parece haberse especializado en fichar a jugadores destacados de la Liga Hypermotion. El pasado verano, después de su fallido primer intento por llevarse a Yeremay, contrató al delantero colombiano Luis Suárez, máximo goleador de la categoría con el Almería, y al volante georgiano Giorgi Kochorashvili, uno de los artífices del ascenso del Levante, Y en el mercado de invierno, en el que volvió a insistir por el canario, sumó en su lugar al extremo Souleymane Faye, tras su buena primera vuelta (19 partidos y 2 goles) con el Granada.

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Yeremay ha manifestado reiteradamente su deseo de llevar al Deportivo a Primera División, hecho que ya ha podido consumar, aunque en una reciente entrevista con el diario Record afirmó se dejó querer por el campeón portugués. "Quiero jugar la Champions. Estoy en el Deportivo, me gusta estar aquí y tengo contrato. Hay rumores, mucha gente habla, pero yo prefiero dejar todo en manos de mis agentes y del club", afirmó.

El club presidido por Frederico Varandas y cuya dirección de fútbol recae en Bernardo Palmeiro lo tiene claro. Menos claro parece tenerlo ahora el deportivismo, que teme por la salida de su jugador franquicia, un futbolista diferencial que en las últimas tres temporadas ha firmado 30 goles y 19 asistencias y ha resultado clave en los ascensos a Segunda de 2024 y a Primera del presente curso.