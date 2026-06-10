Así le fue a los exblanquiazules que estrenaron el Eje Atlántico Deportivo-Penafiel

Davo celebra un gol con el Penafiel FC Penafiel

Desde que Juan Carlos Escotet adquirió el 90% del capital social del Penafiel el pasado verano, el equipo portugués se ha convertido en una opción recurrente para dar salida a futbolistas del Deportivo. Una relación que podría volver a cobrar protagonismo durante este mercado estival, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de reajustar la plantilla tras el ascenso blanquiazul a Primera División.

El conjunto luso logró la permanencia matemática en la segunda división el pasado 9 de mayo, en la penúltima jornada y tirando de épica, gracias a un gol en el tiempo añadido que permitió al equipo asegurar su continuidad en la categoría. Una salvación sufrida en la que tuvieron participación los cuatro futbolistas que la pasada temporada salieron del Deportivo rumbo al conjunto portugués: Iano Simao, Davo, Jaime Sánchez y Raúl Alcaina.

En el verano de 2025, Fernando Soriano encontró en el club luso una solución para aliviar una situación compleja. El Deportivo contaba entonces con cerca de una treintena de jugadores con contrato en vigor, por lo que era necesario buscar destinos para aquellos futbolistas que no entraban en los planes de la entidad de regresar a la élite. El primero en poner rumbo a Portugal fue Iano Simao, y más tarde le siguieron Davo, Jaime Sánchez y Raúl Alcaina.

Entre los cuatro, el que tuvo un mayor impacto tanto en participación como en aportación ofensiva fue Davo. El atacante disputó 33 partidos, fue titular en 23 de ellos, sumó un total de 2.015 minutos, firmó cinco goles y repartió una asistencia. Su contribución fue especialmente importante en el tramo decisivo del campeonato, cuando el Penafiel se jugaba la permanencia. A mediados de abril, el cuadro portugués recibía al Academico Viseu, segundo clasificado, en un encuentro clave en la lucha por evitar el descenso a la tercera categoría. El asturiano anotó dos tantos en la primera parte y lideró una victoria que permitió a su equipo coger aire con respecto a la parte peligrosa de la tabla, un objetivo que terminarían sellando un mes después.

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También tuvo un papel relevante Iano Simao. El lateral disputó 25 encuentros, 19 saliendo de inicio, acumuló 1.733 minutos y aportó un gol y una asistencia. Más allá de los números, su versatilidad fue clave en muchas situaciones de la temporada, y además de actuar como lateral zurdo, también lo hizo en el centro de la zaga y como interior izquierdo cuando las necesidades del partido y del equipo lo requirieron. Esa capacidad para adaptarse a diferentes posiciones le permitió convertirse en un recurso valioso para José Manuel Aira.

Lastrados por las lesiones

Por otro lado, el curso de Jaime Sánchez estuvo marcado por algunos problemas físicos que condicionaron su continuidad. Aun así, el central terminó siendo una pieza importante en la recta final del campeonato, y cuando el Penafiel se jugaba la permanencia, dio un paso adelante y se consolidó como un fijo en la retaguardia rubro-negra, completando los noventa minutos en los últimos cuatro encuentros de la temporada, todos ellos decisivos en la consecución de la permanencia. Jaime finalizó la campaña con un total de 20 partidos, 19 titular, y sumó 1.607 minutos.

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Por último, Raúl Alcaina también tuvo que lidiar con diferentes molestias que condicionaron su rendimiento. El delantero valenciano disputó 24 encuentros, catorce desde el once inicial, sumó 1.329 minutos, marcó dos goles y repartió una asistencia. Aunque no logró asentarse como titular indiscutible y en varias ocasiones se quedó sin participación, fue una pieza importante en la rotación durante buena parte de la temporada.

De esta manera, la experiencia de los cuatro exblanquiazules que estrenaron el Eje Atlántico Deportivo-Penafiel deja un balance positivo. Todos tuvieron minutos y protagonismo en mayor o menor medida, contribuyendo a que el conjunto luso alcanzara el objetivo de la permanencia. Falta por ver si la dirección deportiva blanquiazul vuelve a explorar esta vía cuando se abra de nuevo el mercado de verano.