Zakaria, gol promedio para el Deportivo

Zakaria Eddahchouri celebra con los brazos abiertos su gol ante el Leganés Carlota Blanco

No fue titular para Antonio Hidalgo, pero sí el máximo anotador del Deportivo en su regreso a la Primera División. Zakaria Eddahchouri ha marcado doce goles en LaLiga Hypermotion en sus 36 encuentros, repartidos en poco más de 1.500 minutos. Y eso que ha disputado más partidos entrando desde el banquillo (19) que formando parte del once inicial (17). Además, fue el segundo máximo productor de goles del equipo con 16 contribuciones solo por detrás de Yeremay.

A pesar de tener una cantidad baja para ser el máximo goleador de un equipo de ascenso (catorce jugadores de Segunda superan su cifra), Zaka ha sabido optimizar al máximo su tiempo en el campo y tiene el tercer mejor promedio de la categoría de plata (por detrás de Villalibre y Chupe). El delantero centro calcula 0,71 dianas cada 90 minutos o, lo que es lo mismo, marca un tanto cada 126 minutos en el verde.

El máximo goleador del Dépor es también el top 16 de Segunda División , por lo que podría considerarse una tasa baja. Sin embargo, esto tiene una explicación y es que los blanquiazules han sabido gestionar su gol con diferentes jugadores : los 65 tantos anotados por el conjunto herculino han sido obra de hasta quince futbolistas .

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Irregular

Eddahchouri no ha terminado de consolidarse en el dibujo de Antonio Hidalgo. En los 21 primeros partidos que conforman la primera vuelta, solo ha jugado de titular en nueve de ellos. Y en los 21 últimos de la segunda vuelta solo entró de inicio en ocho. Unos datos que demuestran que el delantero centro nunca ha sido un fijo en la plantilla.

De hecho, solo formó parte del once inicial en un duelo de los últimos trece en Liga (ese encuentro fue en la última jornada contra Las Palmas cuando el equipo ya había certificado su ascenso y ya no se jugaba nada). En la primera parte de la temporada, se repartió la titularidad con Mulattieri y en el segundo tramo fue Bil Nsongo el '9' predominante, por lo que Zaka nunca se ha consolidado como la primera opción en la punta de lanza para Hidalgo.