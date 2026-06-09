Yeremay busca continuar con su tendencia en Primera División

Yeremay celebra un gol contra el Mirandés en Riazor Quintana

Dicen que los inicios nunca son fáciles, pero eso no parece importarle mucho a Yeremay Hernández. El extremo ha comenzado con buen pie todos los campeonatos que ha disputado en su corta carrera, ya que fue capaz de marcar gol en sus primeros partidos independientemente de la categoría y de su fase formativa. Lo ha conseguido tanto en su etapa en el Juvenil, como en el Fabril o en el primer equipo.

El canario empezó sus primeros pasos con el filial en la temporada 2020-21 mientras alternaba con el sub-19. Debutó en Tercera División y al tercer encuentro como titular ya había marcado su primer gol -empezaba así una tendencia que se repetiría en los próximos años con los saltos de categoría-. En ese curso, fue llamado por primera vez con el ‘A’ para un partido en Segunda B y para otro en Copa del Rey contra el Alavés, aunque no pudo disfrutar de ningún minuto.

La 2021-22 fue una campaña en la que Yeremay disputó tres nuevas competiciones por primera vez. En esta temporada sí pudo debutar con el Deportivo y lo hizo el 1 de diciembre en Copa del Rey contra el UCAM Murcia. Ese día dejó sorprendidos a todos con un golazo que se inventó él mismo arrancando desde el centro del campo (fue su primer partido con el Dépor, su primero en la Copa y su primer tanto). Con el Fabril en la nueva Tercera Federación, también cumplió su profecía y anotó en su segundo encuentro como titular.

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En Europa tampoco falló. El Juvenil había conseguido clasificarse a la Youth League tras proclamarse como vencedor de la Copa de Campeones y, en la máxima competición europea, el de Las Palmas pudo mandar el balón a la red en su segundo partido. Después de haber sido expulsado en el primero contra el Pogoń Szczecin, regresó de la mejor manera de su sanción y marcó de penalti en la goleada por 5-1 contra el Maccabi Haifa en la ida de los treintaidosavos de final.

También lo cumplió en Primera Federación. Yeremay ya había jugado 27 partidos en la categoría, pero en ninguno de ellos formó parte del once inicial ni con Borja Jiménez ni con Óscar Cano. Nada más llegar Rubén de la Barrera a los banquillos, lo puso de inicio y el extremo respondió con un tanto a pase de Mario Soriano en su primer partido como titular en la categoría.

En su salto a la Segunda División en la 2024-25, su primera temporada como profesional, anotó después de tres jornadas ligueras contra el Racing de Ferrol en Riazor. Su aclimatación a la categoría de plata del fútbol español fue total: en sus siete primeros partidos, anotó tres dianas y repartió dos asistencias.

Después de seis nuevas competiciones en los últimos seis años, Yeremay buscará la séptima en LaLiga EA Sports en caso de que continúe una campaña más en el Deportivo.

Presente en Gran Canaria en el playoff

Yeremay Hernández disfruta ahora mismo de sus vacaciones en su tierra. Ayer vio en el Estadio de Gran Canaria la derrota de Las Palmas en la ida de las semifinales contra el Málaga por 0-1.

En su entrevista con la Cadena SER antes de la última jornada liguera manifestó su deseo de que el conjunto pío-pío consiga el ascenso: “Siempre le voy a desear lo mejor a Las Palmas. Ojalá puedan ascender a Primera porque me pondría muy feliz”, señaló.