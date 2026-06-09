Altimira afronta el reto de asentarse en Primera por cuarta temporada consecutiva 

Altimira, durante el partido ante el Málaga en Riazor Quintana

Adrià Altimira afrontará el próximo curso con un objetivo que lleva persiguiendo desde hace años: asentarse en Primera División. El lateral catalán, que el pasado lunes renovó su contrato con el Deportivo hasta 2029, tendrá una nueva oportunidad de consolidarse en la élite, esta vez vestido de blanquiazul y tras haber encontrado en A Coruña la continuidad que tanto había buscado durante las últimas temporadas.

Será el tercer equipo diferente con el que trate de lograr estabilidad en la máxima categoría del fútbol español. Su primer intento llegó en la temporada 2023-24 con el Villarreal, en una campaña en la que estuvo combinando el filial y el primer equipo. Con el B disputó 27 encuentros en Segunda División, mientras que con ‘los mayores’ participó en 18 partidos entre Liga, Copa del Rey y Europa League, y acumuló un total de 1333 minutos. Sin embargo, pese a tener protagonismo en determinados tramos de la temporada, no logró asentarse de forma definitiva.

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En busca de esa continuidad, el lateral cambió de aires en el verano de 2024 y firmó por el Leganés para competir en Primera. En el cuadro pepinero disfrutó de protagonismo, jugó 26 encuentros, 22 de inicio y 1.937 minutos, pero, aunque a nivel individual fuera una campaña positiva, el desenlace colectivo no acompañó. El equipo perdió la categoría, pero gracias a su buena actuación en Butarque, Altimira logró hacerse un hueco en la plantilla del Villarreal. A pesar de esto, en el submarino amarillo apenas contó para Marcelino García y, durante el inicio del curso que acaba de finalizar, el catalán solo disputó tres duelos de Copa, ocho minutos en un partido liguero y se pasó cinco meses observando los campos de LaLiga desde el banquillo.

Fue entonces cuando llegó el mercado de invierno y numerosos clubes se interesaron en su situación. A pesar de esto, decidió bajar una categoría y apostar por el Deportivo. Una elección que terminó siendo clave tanto para el futbolista como para la entidad coruñesa, ya que desde su llegada a A Coruña se convirtió en una pieza fundamental en los planes de Antonio Hidalgo. Lo jugó prácticamente todo: 23 partidos, todos como titular, un gol y un rendimiento sobresaliente que le llevó a ser determinante en la consecución del ascenso.

El lateral llegó libre al club herculino e inicialmente firmó hasta 2028. Sin embargo, el nivel mostrado durante la segunda mitad de la temporada llevó a la dirección deportiva a mover ficha rápidamente. A pesar de que todavía tenía dos años de contrato por delante, Fernando Soriano consideró prioritario blindar a uno de los pilares sobre los que se sustentará el nuevo proyecto. Ahora, Altimira afronta un nuevo reto. El catalán vuelve a Primera con la confianza recuperada, la continuidad garantizada y la ilusión de conseguir, por fin, aquello que lleva años persiguiendo.