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Dépor

Lucas Pérez pone fin a su segunda etapa en el Cádiz

El club gaditano se despide del futbolista de Monelos tras lograr la permanencia

Yago Freire
08/06/2026 17:24
Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés con sus compañeros
Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés con sus compañeros
La Liga
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El Cádiz oficializa que Lucas Pérez no continuará tras finalizar su vinculación el próximo 30 de junio. El atacante se va del cuadro cadista dos meses después de su llegada como agente libre y el club ha emitido un comunicado en el que se despide de cuatro jugadores que cumplen contrato, entre los que se encuentra Lucas: “La entidad quiere agradecerles su compromiso con nuestros colores y les desea la mayor de las suertes en sus nuevas andaduras profesionales”.

El atacante coruñés aterrizó en tierras andaluzas en el mes de abril y ha disputado siete encuentros en esta última campaña, entre los que marcó un gol en la victoria por 3-0 contra el Leganés que supuso la salvación. El de Monelos dejará la entidad amarilla por segunda vez en su carrera, cuando en la otra ocasión se fue en Primera División para firmar con el Deportivo de Primera Federación.

Lucas Pérez celebra su gol ante el Leganés con sus compañeros

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Lucas estuvo entrenando con el Racing de Ferrol y a prueba en el Leganés antes de volver a firmar con el Cádiz. En su presentación, señaló que llegaba con el objetivo de conseguir la permanencia en LaLiga Hypermotion: “Los proyectos que me salieron no me hacían feliz. He estado preparándome estos meses para volver. Cuando recibí la llamada, tanto mi familia como yo, teníamos claro que era el sitio ideal para volver a ser feliz. Vengo a ayudar y a revertir esta situación”, indicó.

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