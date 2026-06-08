El Deportivo ya conoce cuándo empezará LaLiga 2026-27

Yeremay, a hombros de Gragera durante la celebración del ascenso del Deportivo en Valladolid QUINTANA

A Coruña ya puede activar la cuenta atrás para volver a ver al Deportivo en Primera División ocho años después. LaLiga 2026-27 comenzará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, según la resolución del arbitraje al que se sometieron LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), conocida este lunes. El árbitro dio la razón al organismo presidido por Javier Tebas y rechazó la propuesta del sindicato, que solicitaba retrasar el inicio hasta el 23 de agosto debido al impacto que tendrá el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el regreso de numerosos futbolistas internacionales a sus clubes.

La decisión también respalda el planteamiento de LaLiga respecto al final de la Segunda División, el otro punto de discrepancia entre ambas partes. Con ello, el calendario del próximo curso comienza a definirse para un Deportivo que afronta con ilusión su regreso a la élite.

La fecha de arranque permite al club coruñés empezar a dibujar una hoja de ruta para el verano. La plantilla está citada para regresar al trabajo en torno al 6 de julio, con las habituales pruebas médicas y físicas de principios de curso. Además, el Teresa Herrera volverá a convertirse en una de las grandes citas del verano blanquiazul antes del estreno liguero, que será ante el Real Madrid según publicó el Diario As.

El Deportivo, desde las oficinas de Abegondo, ya ha comenzado a tomar decisiones de cara a la próxima campaña. En los últimos días se hicieron oficiales las despedidas de hasta cinco futbolistas que no continuarán en el club, ya sea por la finalización de sus contratos o por el término de sus cesiones. Cerrado ese capítulo, el director deportivo, Fernando Soriano, trabaja ahora en perfilar la plantilla que competirá en Primera División.

Uno de los nombres propios es el de Ximo Navarro. El lateral acaba contrato este mes, pero el hecho de que no formase parte de la lista de despedida hace indicar que el club cuenta con él para el curso siguiente y que su continuidad podría oficializarse en los próximos días, sumándose a la ya anunciada de Germán Parreño. Bil Nsongo es otro de los que figura en esa lista de prioridades. Aunque el delantero camerunés tiene contrato hasta 2027, el Deportivo pretende mejorar sus condiciones tras su decisiva aportación en el tramo final por el ascenso.

“Ha demostrado que se lo merece. Será jugador del primer equipo el año que viene”, aseguró Soriano. Mientras tanto, la entidad también avanza en otras operaciones estratégicas, como la ampliación y blindaje de Mario Soriano, una de las piezas llamadas a liderar el proyecto blanquiazul en su regreso a la máxima categoría.