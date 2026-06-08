El ascenso del Dépor siembra dudas en torno al futuro de los canteranos que cumplieron lejos de Riazor

Diego Gómez y Martín Ochoa, durante la pretemporada 2025-2026 Javier Alborés

El regreso del Deportivo a Primera División y el ascenso del Fabril a Primera RFEF han dibujado un nuevo escenario en Abegondo. Un contexto que convierte este verano en un periodo de incertidumbre en el futuro de algunos de los canteranos que durante la temporada recientemente finalizada salieron cedidos en busca de minutos y experiencia lejos de A Coruña.

La situación es muy diferente a la de hace un año. Con el filial deportivista en Segunda RFEF, y el primer equipo en la categoría de plata y con el objetivo de volver a la élite en el punto de mira, jugadores como Diego Gómez, Rubén López, Jairo Noriega, Martín Ochoa, Adrián Guerrero y Kevin Sánchez tuvieron que buscar un destino acorde a su nivel y que fuera positivo en su progresión y crecimiento como futbolistas. Pero ahora, con el equipo dirigido por Manuel Pablo en la tercera categoría del fútbol español, el club coruñés dispone de un escalón intermedio más atractivo para que estos jóvenes talentos continúen su formación en casa.

Tras varios meses fuera de Abegondo, los canteranos afrontan el verano a la espera de saber cuál será su papel el próximo curso. La posibilidad de competir en el Fabril, en una categoría exigente y, al mismo tiempo, mantenerse bajo la supervisión de la entidad herculina y tener a pocos metros la puerta del primer equipo, aparece como una opción muy interesante para su desarrollo. A pesar de esto, cada uno volverá tras las vacaciones ante una realidad diferente.

Los cedidos, caso a caso

Diego Gómez volvió a dividir su temporada entre dos destinos diferentes. Su caso genera una atención especial, ya que en el mercado de invierno del curso pasado, cuando se encontraba realizando una gran actuación con el Arenteiro, el Deportivo decidió repescarlo y confiarle un dorsal de gran simbolismo. Heredó el 7 que había dejado huérfano Lucas Pérez tras su abrupta salida, pero apenas disputó 500 minutos a las órdenes de Óscar Gilsanz. El pasado verano volvió a salir a préstamo, pero por primera vez su destino fue lejos de Galicia. Estuvo la primera vuelta en el Cartagena, pero le volvió a tocar hacer las maletas en enero y puso rumbo a Pasarón. En el Pontevedra encontró una mayor continuidad y terminó siendo una pieza importante en la lucha por disputar el playoff.

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El de Amoeiro llegó a la entidad granate de la mano de Rubén López, quien había arrancado el curso formando parte de la primera plantilla blanquiazul, pero la falta de oportunidades y la llegada de Riki Rodríguez le llevaron a buscar minutos lejos de Riazor. Bajo el mando de Rubén Domínguez, recuperó poco a poco el protagonismo mientras el equipo atravesaba una mala racha de resultados y cerró la segunda vuelta con 14 partidos disputados, nueve como titular.

El caso de Kevin Sánchez es uno de esos que invita al optimismo. El atacante burgalés completó un curso muy positivo en Cartagena, donde tuvo mucha continuidad y fue una de las piezas clave de la temporada blanquinegra, a pesar de quedarse a tres puntos de poder disputar la promoción de ascenso a Segunda. El atacante sacó el máximo provecho a su cesión y lo jugó prácticamente todo: 36 partidos, 28 titular, más de 2.400 minutos y dos goles fue la aportación de un Kevin que se marcha muy satisfecho del Cartagonova. “Uno de mis objetivos era crecer y madurar tanto como persona como futbolista, y siento que aquí lo he conseguido”, escribió en su despedida.

Por otro lado, Martín Ochoa vivió una temporada de contrastes. Tras pasar el curso pasado cedido en el Lugo, este verano su destino fue el Arenteiro. Allí, realizó una primera mitad de curso discreta, en la que no consiguió sacar su faceta goleadora. En enero, ni siquiera le hizo falta cambiar de provincia y encontró en el Ourense CF el escenario perfecto para recuperar sensaciones y reencontrarse con el gol. Su crecimiento durante los últimos meses le llevó a anotar seis tantos en 17 partidos y recuperar la sonrisa a pesar de no poder evitar el descenso del cuadro de O Couto a Tercera RFEF.

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Adrián Guerrero, por su parte, que ya se encontraba en el conjunto ourensano cuando llegó Ochoa, completó una campaña muy sólida con más de 2.400 minutos disputados y un total de 27 titularidades. Su regularidad y el protagonismo que tuvo durante todo el curso refuerzan su candidatura para seguir creciendo dentro de la estructura blanquiazul.

Por último, la situación más compleja es la de Jairo Noriega. A diferencia del resto, ya no ocupa plaza sub-23, lo que significa que puede formar parte del Fabril, pero si en algún momento disputa algún encuentro oficial con el primer equipo, ya no podría regresar al filial. Es lo mismo que sucedió con el exblanquiazul Iano Simão en la temporada 2023-24. Una circunstancia que podrá condicionar cualquier decisión sobre su futuro. Jairo volvió al Deportivo el pasado verano, firmó hasta 2028 y, sin pasar por Abegondo, se marchó cedido al Racing de Ferrol. En el equipo departamental, que se salvó con cierta tranquilidad tras estar en la cuerda floja en varias ocasiones, el centrocampista coruñés selló un buen año en el que participó en 32 partidos, 26 como titular, y anotó dos goles.

En principio, dentro de un mes todos ellos estarán de vuelta. Algunos tras haber dado un paso adelante en su crecimiento como futbolistas, y otros después de tener que resetear a mitad de camino para poder recuperar sensaciones en la segunda mitad de la temporada. De cualquier manera, el Deportivo deberá estudiar durante las próximas semanas todos los casos y decidir si alguno puede aspirar a entrar en los planes de Antonio Hidalgo, si forman parte de la base alrededor de la que construir el Fabril que competirá en Primera RFEF o si necesitan otro año fuera en un nivel intermedio dando el salto a Segunda División.