Borja Fernández deja la UD Ourense después de dos ascensos

Borja Fernández en el encuentro entre Fabril y UD Ourense en Riazor Quintana

La historia entre Borja Fernández y la UD Ourense llega a su fin. O, por lo menos, escribe un punto y aparte. Este lunes el conjunto gallego ha hecho oficial la salida del técnico que, después de dos temporadas y media, se marcha en busca de nuevos retos tras finalizar su contrato.

El club comunicó su marcha con las siguientes palabras: "Aprendimos a soñar da túa man, míster. Chegou un adestrador con gañas de erguer o nome da súa cidade. Vaise unha lenda que xa ten o seu nome en letras de ouro dentro de Ourense. Grazas por tantas experiencias que non esqueceremos na vida. Fomos moi felices, Borja. Esta sempre será a túa casa".

El exjugador del Deportivo llegó al equipo ourensano en abril de 2024, con el objetivo de devolverlo a Segunda Federación. Cerró la competición regular en el cuarto puesto y, después de disputar el playoff de ascenso, selló la promoción.

La UD Ourense afrontó la campaña 2025-26 con la condición de ser recién ascendido. Pero de poco le importó. Acabó, de nuevo, en una más que meritoria cuarta posición que le brindó la oportunidad de acompañar al Fabril hasta el tercer escalón del fútbol nacional. El filial coruñés lo logró por la vía rápida y el combinado ourensano podía hacerlo vía playoff. Dicho y hecho. Después de eliminar primero al Reus (2-1 en el resultado global) y hacer lo propio con el Conquense (3-0), el conjunto dirigido por Borja Fernández se convirtió en nuevo equipo de Primera Federación.

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Su salida era una posibilidad. De hecho, el pasado mes de junio, el propio Borja reconoció en una entrevista concedida a Marca Valladolid su situación en aquel momento: "Acabo contrato en Ourense, quieren que siga, pero he tenido varias llamadas estos días tanto de equipos de Primera Federación como de conjuntos de Segunda División".

De esta forma, el futuro del exblanquiazul apunta a estar, como mínimo, en el tercer escalón nacional. Mientras, la UD Ourense, rival por segunda temporada consecutiva del Fabril, esta vez en Primera Federación, busca un nuevo capitán que maneje el barco.