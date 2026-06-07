Scaloni y Molina se abrazan como seleccionadores de Argentina y Honduras

Scaloni y Molina se abrazan antes del Argentina-Honduras jugado en Texas FHF

“Es un ganador. Es un tipo que tiene un coraje bárbaro, que en un vestuario te da una gran tranquilidad y tiene una personalidad enorme”. Lionel Scaloni pondera así a José Francisco Molina. Fueron compañeros en el Deportivo entre el año 2000 y el 2006 y en la madrugada de este sábado a domingo (hora peninsular española) se encontraron en los banquillos como entrenadores de selección. Quien podría haberlo dicho hace un cuarto de siglo… Pero fue real. Scaloni al frente de Argentina se enfrentó a Molina, que dirige a Honduras y ejerció de sparring de la campeona del mundo en un partido disputado en el Kyle Field, el gigantesco estadio de la Universidad de Texas ubicado en College Station, cerca de Houston.

“Siempre es un placer volver a ver a Leo”, le devolvió Molina a Scaloni el cumplido antes de que empezase el partido. “Es un placer volver a verlo, guardo un muy bien recuerdo de él. Me alegro mucho por sus éxitos. Será una alegría encontrarme con él, darnos un abrazo, recordar alguna anécdota de los viejos tiempos…”. Así ocurrió en la previa de un partido que controló y ganó Argentina con goles de Lautaro, de penalti, y Giuliano Simeone. Messi lo vio todo desde el banquillo, como los exdeportivistas.

Molina se incorporó a Honduras hace tres meses elegido por un director deportivo que como él también tiene un pasado en la Federación Española de Fútbol. Francis Hernández fue durante seis años coordinador de las categorías inferiores en la RFEF y pensó en Molina, que fue director deportivo en Las Rozas, como opción para revitalizar a un combinado que se quedó fuera del Mundial justo en un contexto en el que las opciones de clasificación eran mayores en la Concacaf. Pero Honduras se estrelló en un grupo final con Jamaica y Surinam en el que ni siquiera pudo clasificarse segunda para entrar en las repescas. Ahora entrega su futuro a Molina. “Ojalá le dé a Honduras lo que él es como tipo... lo aprecio un montón. Hemos tenido muchas batallas juntos y lo quiero mucho”, explica Scaloni.