Ian Mackay renueva y cumplirá los 40 años bajo palos: "Gracias por demostrar que el rendimiento está por encima de la edad"

Ian Mackay en un partido con el Eldense en Riazor DXT

"Gracias por la confianza en mí y por demostrar que el rendimiento está por encima de la edad. Este año sí". Esta es la frase que recoge el Intercity en el anuncio oficial de la renovación que Ian Mackay, que acaba de ampliar su contrato con el conjunto alicantino hasta 2027.

Y no es para menos la referencia a la longevidad del propio portero coruñés en sus redes sociales, ya que en unas semanas cumplirá los 40 años sabiendo que, al menos, le quedará una temporada más bajo palos. Después de una salida gris del Deportivo, Mackay tenía claro que no era el momento de colgar los guantes. Primero firmó por el Eldense para jugar en Segunda División y el verano pasado decidió seguir por tierras alicantinas para unirse al proyecto del Intercity, que buscaba regresar a Primera RFEF.

A nivel individual, las cosas le fueron bien después de jugar todos los minutos de las 34 jornadas de liga regular, convirtiéndose además en una pieza importante fuera del campo. "El club apuesta por la continuidad de un futbolista que se ha convertido en un referente dentro del vestuario y en una figura importante para el proyecto deportivo de la entidad", añade el Intercity en su comunicado. Pero el curso no ha tenido un desenlace tan positivo a nivel colectivo, con hasta tres entrenadores y quedándose en media tabla sin opciones de playoff en ningún momento.

Más de 500 partidos

Con la decisión tomada de seguir jugando, el exportero del Dépor continuará ampliando una hoja de servicio que ya se va por encima de los 500 partidos (516) en 20 años de carrera. Doce equipos adornan un palmarés en el que destacan los ascensos a Segunda con la Ponferradina y el Sabadell, además de la cuota que le corresponde de la promoción blanquiazul en la 2023-24, en la que completó la primera vuelta en Riazor.

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Ahora, Mackay intentará cumplir el "este año sí" con el que selló su ampliación de contrato en el Intercity y conseguir un nuevo éxito ascendiendo con el cuadro alicantino al tercer escalón del fútbol español.