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Dépor

El Deportivo pretende anunciar varios acuerdos esta semana tras el carrusel de despedidas

El foco está en Ximo Navarro, que también terminaba contrato, pero no fue incluido entre los futbolistas que salieron

Jorge Lema
Jorge Lema
07/06/2026 17:01
Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo
Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo
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Antes de entrar, había que dejar salir. Incluso en el caso de que esas entradas sean de futbolistas que ya estén en casa, bien sea por renovación o mejora de sus contratos. De esta forma, el Deportivo afronta la segunda semana de postemporada con la intención de oficializar las primeras decisiones de cara a la campaña 2026-27 en lo que se refiere a continuidades, después de que el sábado pusiera en marcha el carrusel de despedidas con las salidas de Mulattieri, Gragera y Stoichkov, los tres cedidos, además de Sergio Escudero y Cristian Herrera, que terminan contrato el próximo día 30 y no renovarán.

Son precisamente estos comunicados los que dieron una pista sobre la que puede ser la primera noticia de entrada. Ximo Navarro, cuyo vínculo con el Dépor también termina a final de mes, no estaba entre los futbolistas despedidos. El lateral ha completado un final de temporada sobresaliente y su peso específico en el vestuario ha convencido a la dirección deportiva para, cuanto menos, abrirse a negociar una ampliación de contrato para que continúe en Primera División. El ‘Ximo, quédate’ fue uno de los cánticos más repetidos en las celebraciones por el ascenso y ese deseo puede cristalizar en breve.

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También están sobre la mesa la oficialización de los acuerdos con Bil Nsongo, que, como apuntó Fernando Soriano, “tiene contrato bastantes años”, y la mejora de Mario Soriano después del ascenso a Primera.

Balance

El director deportivo apuntó tras finalizar el curso que su orden de prioridades estaba clara, apostando por resolver primero las tareas que tenía ya en casa antes de empezar con las incorporaciones externas. Pasados unos días tras el cierre de curso, la intención del club también es que el propio Soriano comparezca ante los medios de comunicación en los próximos días para hacer el balance final de la temporada.

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