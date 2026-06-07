Abegondo cincela el ascenso y se asegura continuidad en Primera

Yeremay Hernández, Diego Villares, Miguel Loureiro y David Mella corren durante un entrenamiento en Riazor Patricia G. Fraga

El órdago del Deportivo con respecto a la apuesta por su cantera está lejos de ser un farol. Los representantes del club de diferentes instancias y rangos aprovechan cualquier comparecencia pública para recalcar a Abegondo como una de las bases sobre las que se sostiene el proyecto de presente y de futuro. No solo por la inversión que la entidad está destinando a la construcción de su nueva ciudad deportiva sobre la base de la que ya existe desde el año 2003, sino por la llegada constante de futbolistas con ‘ADN Dépor’ al primer equipo y la consolidación de algunos de ellos como referencias absolutas dentro del plantel.

El Dépor juega con cartas. Y así lo demuestra en el verde. Porque el ascenso ha estado cincelado por hasta 9 futbolistas que han pasado por las categorías inferiores del club. Algunos han tenido más protagonismo para Antonio Hidalgo. Y no todos son canteranos 'de facto', pues los historiales dentro de la base blanquiazul son variados. Pero, al fin y al cabo, han sido 9 deportistas con el sello de Abegondo.

Así, Miguel Loureiro, Samu Fernández, Dani Barcia, Rubén López, Diego Villares, Noé Carrillo, David Mella, Yeremay Hernández y Bil Nsongo conforman este grupo que supone prácticamente un tercio de los 28 que tuvieron algún minuto a lo largo de la Liga Hypermotion. Son incluso más del porcentaje objetivo del 25% de la plantilla del equipo matriz que el Deportivo se ha fijado como premisa inquebrantable.

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Los años en el ‘barro’ han permitido reiniciar y apostar sin ambages por el talento desarrollado en su casa. Aunque en estos ocho cursos alejado de la élite, no ha sido hasta esta última etapa cuando el club se ha entregado de manera total a su base. De Álex Bergantiños a Villares al inicio prácticamente como únicos exponentes, para acabar consolidando a Yeremay, Barcia y Mella tras la ‘explosión’ a modo de confirmación que supuso la la Copa de Campeones Juvenil.

Luego llegó el turno de Rubén López, Diego Gómez y otros jóvenes que han ido asomando más puntualmente pero sin terminar de consolidarse, hasta dejar paso a los Bil Nsongo, Noé Carrillo y Samu Fernández, los últimos exponentes de Abegondo y que se han estrenado esta temporada.

Parecido al 2011-12

Sin embargo, esta notable presencia de futbolistas ligados al Fabril o a equipos inferiores ha sido denominador común en los últimos ascensos desde Segunda División.

En la temporada 2011-12, que acabó con récord de puntos en la categoría bajo la dirección de José Luis Oltra, fueron 8 los futbolistas con pasado en Abegondo con presencia en el primer equipo durante la competición liguera. A Álex Bergantiños, Juan Domínguez, Xisco Jiménez, Diego Seoane y unos David Rochela y Juan Carlos Real que compitieron de manera testimonial se les unieron Laure y Lassad Nouioui, fichados para el Fabril y ascendidos desde el filial, como en el caso de Villares.

Entre todos ellos, aquel curso, jugaron un total de 12.521 minutos totales, con especial presencia de Bergantiños (3.589), Laure (3.107), Juan Domínguez (2.607) y Lassad (2016). Fueron en torno a 800 menos que los 13.380 que han acumulado en liga este curso los futbolistas producto de Abegondo, con especial trascendencia de Miguel Loureiro (3.299), Yeremay (3.003) y Villares (2.460).

Vázquez, la referencia

Sin embargo, ni este último ascenso ni aquel primero del siglo XXI sostienen la comparativa con la campaña 2013-14, en la que Fernando Vázquez tuvo que convertir la palabra crisis en oportunidad.

De esta manera, fueron 12 los futbolistas participantes en liga con pasado o presente en la base deportivista. Y además, 7 tuvieron un impacto evidente, pues superaron al menos los 24 partidos disputados y 1.100 minutos. Fueron los casos de Juan Domínguez (3.491), Pablo Insua (3464), Álex Bergantiños (3.196), Laure (3.127), Seoane (1.867), Juan Carlos (1.353) y Luis Fernández (1.102). A ellos se unieron Bicho (126 minutos), Uxío Marcos (101), Paulo Teles (91) y Dani Iglesias (13).

El reto es mantenerse

Sin embargo, la gran diferencia entre los dos ascensos anteriores y este del año 2026 apunta a ser la continuidad. Porque tras los dos últimos saltos de categoría, la presencia de futbolistas vinculados a la base del Deportivo menguó de manera notable.

Concretamente, en la temporada 2012-13, desaparecieron de la ecuación futbolistas como Lassad, Xisco o Seoane, mientras que Laure perdió peso de manera considerable (944 minutos). Así, de 12.521 minutos disputados por estos jugadores ‘made in Abegondo’ se pasó a 5.060.

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Mientras, en la campaña 2014-15 el volumen de jugadores con participación en los equipos de base o el Fabril se redujo a la mitad. Ya sin Seoane, Bicho o Luis Fernández, se pasó de 12 futbolistas a 6. Sin embargo, la media de minutos por jugador fue casi idéntica a la del curso anterior (1.556 por 1.535), impulsada por el incremento de peso en los planes de los técnicos de Fabricio Agosto, que venía de jugar 5 encuentros y alcanzar los 500 minutos y pasó a disputar en Primera 31 partidos para irse hasta los 2.790.

Fue el paso adelante del portero un maquillaje que camufló una nueva pérdida de protagonismo de la cantera una vez el equipo llegó a la máxima categoría que la próxima campaña parece que no se repetirá. Porque la práctica totalidad de los 9 jugadores que compitieron con el primer equipo en liga esta temporada apuntan o bien a permanecer en la plantilla o, como mínimo, a seguir en el club como futbolistas del Fabril. Salvo una venta, Yeremay liderará el proyecto, Mella regresará con más fuerza, Villares seguirá como capitán, Loureiro puede seguir siendo importante como comodín defensivo y Nsongo ‘ascenderá’ al primer equipo. Todos serán referencia para una cantera que no es flor de un día.