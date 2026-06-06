La próxima frontera para Álvaro Ferllo con el Deportivo

Álvaro Ferllo ataja el balón en el Deportivo-Albacete de Riazor JAVIER ALBORES

Una vez bajada la polvareda de todas las celebraciones y un merecido descanso, muchos futbolistas del Deportivo comenzarán a pensar en el nuevo reto que tienen por delante después del ascenso a Primera División. Son muchos los que se estrenarán en la máxima categoría, incluido Antonio Hidalgo, y alguno más que, aunque ya ha probado las mieles de la máxima élite, tiene cuentas pendientes que resolver con el primer peldaño del fútbol español. Es el caso de Álvaro Ferllo, que a sus 28 años intentará hacer una nueva incursión en lo más alto para, esta vez sí, asentarse definitivamente.

El riojano lleva muchas temporadas coqueteando con Primera. Su condición de gran promesa del fútbol nacional bajo palos, fue internacional en las categorías inferiores y puede presumir de ser medallista olímpico, le permitió estrenarse muy joven. Fue en Osasuna donde tuvo la oportunidad de debutar en la temporada 2016-17, apenas cumplida la mayoría de edad.

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Desde entonces su carrera ha seguido un patrón similar en el que siempre ha estado a caballo entre categorías. Lo intentaba en la máxima y tenía su oportunidad, pero hasta nunca conseguía consolidarse. Donde más cerca estuvo fue en el Huesca, con el que, como con el Dépor, también se ganó estar en Primera por derecho propio siendo el guardameta del ascenso. 22 encuentros estuvo bajo palos, su cifra más alta de continuidad en la categoría… pero en una temporada en la que acabó descendiendo.

Ferllo no solo ha probado en España, ya que tras ese fiasco lo intentó en la Premier League. En la 2021-22 se enroló en el Brentford inglés y tuvo su momento, aunque no fue capaz de sostener la competencia con un David Raya que llevaba ya camino de convertirse en uno de los mejores porteros del planeta, como así acredita su condición de internacional que formará parte de la selección en el Mundial. El Espanyol, donde luchó con Pacheco por la posición y solo jugó once partidos en el descenso perico de 2023, y el Sevilla, equipo del que llegó a Riazor y en el que apenas pudo jugar nueve encuentros en dos años, completan la lista de cinco porterías que el guardameta riojano no fue capaz de conservar.

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Hace unos meses reconocía en DXT Campeón que esta situación es una espina que tiene clavada y, al mismo tiempo, lanzaba un deseo todavía sin tener sellado el ascenso. “Creo que he tenido la suerte de estar en Primera División con clubs muy importantes y porteros muy buenos. Entonces, la competencia que siempre he tenido ha sido tremenda. Mi primer año en Huesca compartí portería con Andrés Fernández, que todavía hoy sigue jugando a gran nivel. En la Premier con David Raya. Y en el Espanyol ya venía empujando Joan García, que ya lo vemos en el Barça ahora. Ya en el Sevilla con Nytland y luego Vlachodimos este año… Obviamente, si no he conseguido jugar con continuidad, es porque algo no he hecho bien. Pero sé que tengo las herramientas para poder hacerlo. Y si el Deportivo está en Primera, me encantaría ser su portero titular y jugar las 38 jornadas”.

Nuevo rival, sube la competencia

La primera parte del trato está cumplida. El equipo blanquiazul está en la máxima categoría después de que Álvaro Ferllo haya sido una parte importante en la ecuación. Se convirtió en indiscutible para Hidalgo nada más entrar por la puerta de Abegondo en el mercado de enero y ha tenido intervenciones destacadas como la del choque ante el Leganés, cuando le detuvo un penalti en el añadido a Diawara que quedará para siempre en la mente del deportivismo como uno de los momentos clave del éxito final.

Pero esta subida de nivel conllevará también elevar la competencia. La dirección deportiva tiene claro que necesita reforzar la posición de arquero y busca en el mercado un meta contrastado que llegue para pelear por el puesto. Será en ese momento cuando Ferllo afronte su próxima frontera y, con 28 años y más maduro que en sus anteriores intentos, consiga imponerse en la pelea por ponerle el candado a la portería deportivista.

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Por supuesto, esta reconfiguración de la posición no afectará únicamente al guardameta riojano. Ahora mismo el Deportivo tiene a otros dos metas en plantilla con contrato más allá de este verano. Germán Parreño y Eric Puerto, dos futbolistas que además estuvieron ya con el equipo en Primera RFEF, también sufrirán cambios en su estatus el próximo curso. El portero ilicitano comenzó la campaña como titular tras la salida de Helton y completó una primera vuelta notable, pero apenas tuvo protagonismo tras la llegada de Ferllo y solo participó en la última jornada, ya con todo decidido. En todo caso, su profesionalidad y comportamiento ejemplar están muy bien valorados por la dirección deportiva y salvo que solicite salir, se cuenta con él para completar la portería.

Diferente es el caso de Eric Puerto. Firmó en enero de 2024 como apuesta de futuro, pero desde entonces ha tenido muchos problemas para encontrar oportunidades. Apenas ha jugado seis encuentros con la camiseta blanquiazul y su cesión de la pasada campaña al Marbella tampoco terminó de ser fructífera. A unos meses de cumplir los 24 años, todo apunta a que se quedará sin hueco cuando se cierre la plantilla definitiva y tendrá que buscar una portería lejos de Riazor.