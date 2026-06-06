El tridente de dobles dígitos que rompe una sequía de 14 años en el Deportivo

Luismi, Zakaria, Yeremay y Quagliata celebrando un gol en Riazor EC

El Deportivo ha sido el quinto equipo de Segunda con más goles anotados y sus tantos han estado repartidos en quince jugadores diferentes. No obstante, ha habido tres futbolistas que han resaltado sobre el resto en goles o en asistencias. En esta última campaña, tres deportivistas (Zakaria, Yeremay y Luismi) han llegado al doble dígito en al menos una de las estadísticas y en el Dépor no pasaba en el fútbol profesional desde hace catorce años.

Para encontrar el último antecedente hay que irse hasta la 2011-12, temporada en la que el equipo ascendió a Primera División con récord de puntos en la categoría de plata (91). En ese curso, Riki, Lassad y Guardado fueron los deportivistas que alcanzaron tal cifra. El tunecino y Riki marcaron ambos catorce goles, y el centrocampista mexicano anotó once tantos.

Sin contar el fútbol profesional, la última vez que el Dépor tuvo a más de dos jugadores que hayan superado la decena fue en la 2021-22, hace cuatro años. Esa temporada, el equipo blanquiazul de Borja Jiménez cayó eliminado en la final del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion contra el Albacete. Los futbolistas fueron Juergen con doce asistencias, Quiles con 18 goles en liga y Miku con doce tantos.

Quiles rompe la barrera de los dobles dígitos Más información

Goleador, asistente... y uno que hace de todo

Zakaria Eddahchouri superó la decena de goles, al llegar a las doce dianas durante esta campaña. Ha jugado más partidos entrando desde el banquillo (19) que comenzando desde inicio (17), pero le ha servido para convertirse en el máximo goleador del equipo de Antonio Hidalgo que consiguió regresar a LaLiga EA Sports ocho temporadas después.

Por otro lado, Luismi Cruz repartió diez pases de gol, entre los que destacan los dos balones que le sirvió a Bil Nsongo en la victoria en Valladolid por 0-2 que certificó el ascenso del cuadro deportivista. El gaditano ya había llegado al club con un buen perfil de asistente, ya que había repartido ocho asistencias con el Tenerife también en Segunda División.

Pero hay un jugador que ha conseguido realizar lo que ha hecho Zakaria y lo que ha hecho Luismi. Ese jugador es Yeremay Hernández. El canario ha conseguido el doble dígito tanto de goles (once) como de asistencias (diez). Es la primera vez en la carrera del extremo que logra superarlo en las dos estadísticas.

También se ha quedado cerca de cumplir el dato Mario Soriano, ganador del II Premio Virgilio Rodríguez Rincón de la temporada 2025-26. Los números de 'El Joker' fueron de seis goles y ocho asistencias en 42 partidos de titular. Fue su campaña más productiva, pero que no le sirvió para entrar en el selecto número de deportivistas que efectuaron la decena.