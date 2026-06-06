El Deportivo, pendiente de las propuestas de sanción a Osasuna y Getafe por las invasiones de campo

Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final JAVIER ALBORES

Todavía vuelven como pinceladas las imágenes de la invasión de campo que Riazor vivió el fin de semana pasado después del duelo entre el Deportivo y la UD Las Palmas. Todavía resuenan, también, las posibles consecuencias que el club blanquiazul tenga que afrontar, tanto económicas como en forma de otro tipo de castigos. Superada la primera preocupación, que era tener listo el terreno de juego para el encuentro entre España e Irak, desde la entidad herculina ponen ahora el foco en las propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia para Osasuna y Getafe, que solicita tanto multa económica como cierre del estadio.

Son escenarios diferentes cuya principal diferencia radica en la permisividad del club propietario de las instalaciones en las que se produjo la invasión. Porque lo que ocurrió en el estadio navarro fue durante un entrenamiento a puerta abierta. "El club navarro permitió la entrada de sus aficionados a las gradas de El Sadar como parte de la animación previa al encuentro contra el Getafe CF, donde el equipo se jugaba su permanencia en la categoría, pero incumplió sus obligaciones en materia de control de acceso y permanencia en el recinto". Por eso, la petición de cierre se va a los dos meses y la cuantía a 200.000 euros.

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Lo de Riazor se parece más a lo ocurrido en el Coliseum Alfonso Pérez, donde también por celebración, en este caso de la clasificación europea del Getafe. "La avalancha de seguidores comenzó en el fondo sur y se extendió en pocos segundos por todos los sectores del campo. Desde el punto de vista de la seguridad, esta situación genera riesgos objetivos que no desaparecen por el hecho de que la motivación de los participantes sea festiva". En este caso, el cierre sería de un mes y la multa de 10.000 euros.

Desde el Ministerio apuntan también que "a Ley 19/2007, de 11 de julio, recoge (art. 3) que las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos deberán adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento por parte de los espectadores de las condiciones de acceso y permanencia en el recinto". Entre esas condiciones de permanencia se encuentran “no irrumpir sin autorización en los terrenos de juego” (art. 7.1.e)".

Alegaciones

Se espera que en los próximos días Antiviolencia publique un comunicado similar para las invasiones de campo que tuvieron lugar en Riazor y en El Sardinero, ambas con motivo de los ascensos de Dépor y Racing de Santander a Primera División. Mientras esperan a que el Ministerio se pronuncie, el club coruñés ya se ha puesto manos a la obra para demostrar que se cumplieron todas las medidas preventivas y de seguridad para evitar que los casi 30.000 deportivistas saltaran al césped tras el pitido final.

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En todo caso, hay que recordar que no se trata de una sanción directa y sí una propuesta que inicia un proceso que continuará en la Real Federación Española de Fútbol. Será este organismo el que decida si se aplica algún castigo y, en última instancia, quedará la posibilidad de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).