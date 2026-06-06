El Deportivo o cómo atomizar el gol para alcanzar el éxito

Zakaria Eddahchouri celebra junto al resto del equipo su trascendental gol ante el Andorra Quintana

El gol es el gran quebradero de cabeza de todos los equipos. Encontrar a un futbolista que aporte una cifra de dianas elevada suele ser una fijación en las direcciones deportivas de los clubes, pues existe la creencia de que para triunfar es necesario contar con una gran referencia anotadora. Sin embargo, la Segunda División llega, una vez más, para modificar mantras instalados. Porque sí, claro que disponer de un futbolista diferencial de cara a portería suma puntos. Pero no es, ni mucho menos, un requisito vinculante para estar cerca de ascender. Ni tan siquiera para acabar logrando el salto de categoría.

Un ejemplo de ello es este Deportivo, que ha conseguido subir a Primera a base de atomizar su gol. Fragmentar su amenaza como fórmula para conseguir que la suma de pequeñas partes sea más que las aportaciones más cuantiosas, pero individuales. Porque aunque el Racing de Santander y el Almería distorsionen la estadística -se han salido en cuanto a producción ofensiva-, el conjunto de Antonio Hidalgo ha cerrado la temporada regular con una cifra de tantos a favor notable. Son 65 en 42 encuentros, una media de 1,55 por partido que le coloca como el quinto máximo goleador de esta temporada, pero también por encima de la gran mayoría de equipos que, desde que existe el playoff de ascenso (se instaló en la temporada 2010-11) lograron subir como primer o segundo clasificado.

Concretamente, solo once de los 30 equipos que en estos últimos tres lustros han ascendido sin pasar por las eliminatorias lo hicieron logrando más tantos que el actual Dépor.

De hecho, en las últimas tres campañas hasta esta, únicamente el Levante escaló a la élite con un registro superior al blanquiazul. El equipo de Calero anotó 69 tantos, solo cuatro más que el actual del Dépor, que marcó más que el Elche (59 en la 2024-25), el Leganés (56 en la 2023-24), el Valladolid (51 en la 2023-24), el Granada (55 en la 2022-23) y Las Palmas (49 en la 2022-23).

Menos es más

Curiosamente, ese Levante de Julián Calero siguió una pauta muy similar a la del Deportivo de Hidalgo, pues fue capaz de anotar un notable volumen de tantos sin disponer de un gran goleador. Repartió mucho sus tantos el equipo granota, que acabó con José Luis Morales y Roger Brugué ‘Brugui’ como artilleros referenciales, empatados a 11 dianas. Algo similar al binomio Zakaria Eddahchouri-Yeremay Hernández, que este curso ha aportado 23 tantos.

Esta misma tendencia también sirvió a otros como Mallorca (2020-21), Huesca (2019-20), Osasuna (2018-19), Granada (2018-19), Alavés (2015-16), Leganés (2015-16), Sporting (2014-15) o al propio Dépor, en la temporada 2013-14 con Fernando Vázquez dirigiendo y Borja Bastón goleando.

En el lado opuesto se situó el Granada de Paco López, que fue capaz de ascender en la primavera del año 2023 pese a irse únicamente a 55 dianas totales anotadas. Más de la mitad llevaron el nombre de Myrto Uzuni, ‘pichichi’ de la Liga Hypermotion ese curso con 23 tantos.

Disponer del gran cañonero le dio réditos al conjunto nazarí pese a no marcar demasiado como colectivo, caso contrario a lo que ha sucedido con un Dépor que ha visto como Eddahchouri finalizó como mejor anotador de la campaña. 12 dianas transformó el neerlandés de origen marroquí, una cifra óptima —sobre todo teniendo en cuenta sus pocos más de 1.500 minutos—, pero alejada de la de los mejores. De hecho, fueron 14 los atacantes de la liga que finalizaron la temporada regular con dígitos más altos que el del ‘9’ del Dépor.

Entonces, ¿dónde ha estado la clave del combinado blanquiazul? Pues en el reparto de la cuota goleadora. Porque los tantos de Zaka han supuesto el 18,5% de los totales del colectivo, mientras que con 11 dianas, Yeremay Hernández ha materializado el 16,9%. Por su parte, Bil Nsongo y Mario Soriano, con 6 tantos cada uno, aportaron el 9,2% de manera individual. Entre este top-4 de mejores goleadores sumaron el 53,8% del total del equipo. Es decir, poco más de la mitad, un síntoma de lo troceada que ha estado la responsabilidad a la hora de ver portería, que fue complementada con los 5 tantos de David Mella, los 5 de Stoichkov y los 4 de Samuele Mulattieri.

Despedida

Tendrá difícil seguir marcando de blanquiazul Stoichkov, pues es muy probable que el Deportivo no haga movimiento alguno en pos de ampliar la cesión del futbolista del Granada o hacerse con sus servicios en propiedad. “Le quiero muchísimo. Estuvo conmigo en Sabadell. Fui el primer valedor para que pudiera venir aquí. Sabía lo que nos podía dar en todo momento. Si le preguntas a él, hubiese querido jugar más. Tiene talento, gol e implicación. Tenía un objetivo clarísimo, que era ascender porque se había quedado varias veces por el camino. Nos ha dado muchísimo como ese complemento que necesitábamos en la parte de arriba”, apuntaba Antonio Hidalgo en la penúltima rueda de prensa de la temporada sobre el andaluz. El técnico no dudaba en deshacerse en elogios hacia ‘uno de los suyos’, aunque esa condición no le ha hecho ganarse la continuidad en Primera División.

Tampoco la tendrá Samuele Mulattieri. En su caso, ya se puede dar por oficiosa, pues fue el punta italiano quien se encargó de hacer público el adiós tras finalizar su cesión. O, al menos, eso fue lo que pareció según el mensaje que publicó en sus redes sociales la tarde del pasado jueves.

Su escrito consistió en un simple “Gracias Dépor”, acompañado de un vídeo en el que recordaba algunas de sus mejores jugadas de una campaña en la que no ha encontrado la regularidad en su rendimiento y, por ende, no logró asentarse en los planes de Antonio Hidalgo. De hecho, el italiano únicamente marcó entrando desde el banquillo. Aunque sus tantos fueron decisivos para lograr un ascenso cimentado en la atomización del gol.