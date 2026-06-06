El Deportivo completa su carrusel de despedidas con Escudero: "Me voy con el corazón lleno de amor"

Sergio Escudero saluda en la Fan Zone tras el ascenso del Deportivo Dani Patiño

En plena tarde de sábado y con todos los ojos de A Coruña mirando hacia el Coliseum, el Deportivo inició en sus redes sociales un carrusel de despedidas a los futbolistas que finalizan su vinculación con el club.

A partir de las 17.00 horas y con media hora de margen entre anuncio y anuncio, el Dépor informó de las salidas de Sergio Escudero, Cristian Herrera, José Gragera, Juan Diego Molina 'Stoichkov' y Samuele Mulattieri. Los dos primeros porque finalizan contrato y el club ha decidido no presentarles ofertas de renovación. Los tres últimos, tras rematar su período de cesión y no contar para el proyecto de Primera División.

"Su paso por el Dépor quedará para siempre unido a una campaña inolvidable, una temporada que devolvió al club al lugar que merece y que culminó con el regreso a la máxima categoría del fútbol profesional español. Cada uno de ellos aportó su trabajo, su esfuerzo diario, su compromiso y su profesionalidad para ayudar al equipo a alcanzar un objetivo que hizo feliz a todo el deportivismo", expuso la entidad en un comunicado.

Especialmente significativo fue la comunicación del fin de una etapa para Sergio Escudero. El lateral vallisoletano, uno de los capitanes esta temporada, fue el último al que el club dio el adiós. Y la comunicación vino acompañada por un emotivo vídeo en el que el defensa explicaba ante la cámara cómo han sido estos dos cursos como jugador del Deportivo.

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A continuación, el discurso íntegro del futbolista de 36 años, que llegó al Dépor en el verano del 2024, tras el ascenso a Segunda División y se va "con el objetivo cumplido":

"Ha llegado el momento de despedirme. Me habéis hecho sentir como en casa desde el primer día en el que llegué. Quiero dar las gracias a los cuerpos técnicos que he tenido, trabajadores, compañeros y, sobre todo, a la afición. Me habéis apoyado desde el principio. Me voy con la cabeza muy alta, orgulloso de haber conseguido ese ascenso a Primera División tan deseado".

"Es verdad que nada más llegar tuve esa lesión y ahí se me hizo duro. Pero más por la lesión que por todo el trato que la gente nos ha dado. Por eso ha sido tan fácil adaptarse aquí. Cada vez que ibas por la calle todo eran mensajes de ánimo, de cariño... por eso fue tan fácil llegar a A Coruña. Lo mejor han sido estas dos últimas semanas. El hecho de poder conseguir el objetivo tan ansiado y merecido. Porque un equipo como el Deportivo se merecía estar en Primera".

"Siempre bromeábamos en el vestuario con la palabra 'teimosía', que es muy gallega. Y creo que eso ha sido el fiel reflejo de lo que es el Deportivo. Puedes caer, puedes estar en la división que sea, pero el equipo se levanta, la gente se levanta y sigue hacia delante. Y finalmente, se consiguieron los objetivos".

"Llegan años muy bonitos en Primera División. Disfrutadlos y no dejéis caer a este equipo, que se merece estar todos los años posibles en Primera. No he nacido deportivista, pero por vuestro cariño desearé todo lo mejor al Deportivo y me iré con el corazón lleno de amor y de cariño hacia vosotros. Forza Dépor!"