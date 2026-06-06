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Dépor

Herrera y Gragera, primeras salidas confirmadas por el Deportivo tras el ascenso

El canario terminaba contrato y el asturiano regresa al Espanyol tras su cesión

Jorge Lema
Jorge Lema
06/06/2026 17:16
Cristian Herrera dispara en el Dépor-UD Las Palmas
Cristian Herrera dispara en el Dépor-UD Las Palmas
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Era un secreto a voces. Ahora ya es oficial. Cristian Herrera no continuará en el Deportivo. El club blanquiazul ha anunciado en redes sociales la despedida del futbolista canario, que pone fin a su etapa como jugador deportivista después de dos temporadas.

Herrera llegó a Riazor en verano de 2024, ya con el mercado cerrado y después de firmar como jugador sin equipo. Fernando Soriano buscaba polivalencia y experiencia para el ataque en el regreso al fútbol profesional. Su inicio fue bueno, marcando en sus primeras apariciones, pero poco a poco se fue diluyendo con el paso de las jornadas.

Después de renovar automáticamente su contrato por objetivos, el futbolista de Las Palmas logró hacerse de nuevo un hueco en la plantilla, pero no en los planes de Hidalgo. Su hoja de servicio como deportivista se reduce a 44 partidos, 10 de ellos como titular, y 5 goles. Su mejor momento lo vivió este curso en la Copa del Rey, donde fue el protagonista de las primeras rondas con tres goles ante Sámano y Sabadell.

"Honor y privilegio"

Aunque el paso de Cristian Herrera por A Coruña se ha hecho notar más en el vestuario. Querido por todos sus compañeros, todos los entrenadores han destacado su profesionalidad en el día a día, algo que le ha servido para ganarse el agradecimiento y la despedida de la plantilla con mensajes de cariño. Por supuesto, han sido recíprocos. "Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar. Gracias a todas y cada una de las personas que dirigen este club, al cuerpo técnico, cuerpo médico, psicólogo, delegado, utilleros, cocineros, mantenimiento, comunicación, seguridad, conductor y por supuesto, gracias a todos y cada uno de mis compañeros. Unión, esfuerzo y pasión son las palabras que nos definen como equipo y lo que nos ha llevado a conseguir este objetivo tan grande".

Después de cumplir 35 años el pasado mes de marzo, habrá que ver si el canario busca un nuevo destino para seguir jugando o decide poner el broche a su carrera con el buen sabor de boca del ascenso a Primera.

Fin a la cesión de Gragera

Tampoco pilla a nadie por sorpresa la salida de Gragera. El club blanquiazul ha sumado a la del canario la despedida del centrocampista asturiano, que regresa al Espanyol después de su cesión. Llegó como uno de los fichajes importantes el verano pasado, pero ha ido perdiendo peso con el paso de los encuentros hasta apenas jugar en la segunda vuelta.

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