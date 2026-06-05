Luis Chacón y su compleja sincronía con el Deportivo

Luis Chacón, cedido por el Dépor a la Cultural Leonesa, celebra un gol, ante la mirada del exblanquiazul Bicho (i) CyD Leonesa

Estar en el lugar adecuado en el momento justo. En el fútbol, como en la vida, es tan importante tener talento y ser bueno en lo que haces como hacerlo cuando el contexto es el apropiado. Y hasta el momento, Luis Chacón está teniendo problemas para sincronizar sus méritos con el tren del Deportivo. El mediapunta de Pontedeume viene de despedirse de la Cultural Leonesa tras un año positivo en lo personal, pero en el que no pudo evitar el fiasco colectivo. Todavía con contrato hasta 2028, regresa a A Coruña con un verano lleno de incertidumbres y en el que, a priori, volverá a tener difícil contar con un hueco en la plantilla blanquiazul.

Chacón lleva tiempo persiguiendo su sueño, pero la locomotora deportivista va siempre una estación por delante. El tanteo comenzó ya en 2023, cuando después de salir del Racing de Ferrol, terminó enrolándose en el Arenteiro sin que el Dépor llamase a su puerta. El acercamiento se produjo seis meses después, pero entonces fue el club de O Carballiño el que no quiso escuchar ningún tipo de propuesta.

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En verano sí se consumó por fin la relación. Un acuerdo por cuatro años para que, después de dos grandes años en Primera RFEF, el enganche acompañara al equipo coruñés en el ascenso al fútbol profesional. Pero la unión se quedó solo en el papel. Después de un verano tratando de convencer a Idiakez e incluso estrenándose en el fútbol profesional, se fue antes del cierre de mercado para reforzar su currículum con un ascenso en la Cultural Leonesa. No fue suficiente esa mejoría, porque el proyecto del Dépor se saltó un escalón para luchar por el ascenso, algo que ambas partes pronto asumieron que era un reto para el que todavía le faltaba cocción al gallego.

Siempre a punto

Chacón asumió el desafío y repitió en el Reino de León, donde ha firmado unos números notables pese a la pérdida de categoría de la Cultural. Ha jugado 40 partidos, 39 de ellos como titular, para irse por encima de los 3.400 minutos y ser el jugador de campo con más participación. Ha mostrado que su instinto también es peligroso en Segunda, con ocho goles y tres asistencias que respaldan su versatilidad en el último tercio. Y con todo, el ascenso del Deportivo a Primera División complica mucho que a la tercera vaya a ser la vencida para verlo vestido durante una campaña de blanquiazul. Fernando Soriano tiene que hacer una reconstrucción importante en la parcela ofensiva y será interesante ver si durante la pretemporada Chacón hace dudar tanto al director deportivo como a Hidalgo.

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En todo caso, lo que sí ha conseguido ganarse es el estatus en el fútbol profesional. Si no para ser uno de los 25 elegidos en Riazor, su buen año le servirá para que sean varios los equipos de Segunda que no vean con malos ojos contar son sus servicios de cara al próximo curso. Probablemente algunos con proyectos que aspiren a objetivos más altos que a la permanencia. Y así, mientras trata de cazar el tren deportivista, seguir haciendo su propio camino en el fútbol con la esperanza de algún día coincidir en la misma estación.