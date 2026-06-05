La cara B de la estadística del ascenso del Dépor

Yeremay en el Valladolid-Dépor Quintana

Hay estadísticas de las que todo el mundo está pendiente a lo largo de la temporada. Por eso mismo, poco tiene de curioso destacar que Zakaria Eddahchouri se ha coronado como el máximo goleador del Deportivo, adelantando a Yeremay de forma definitiva con su gol a la UD Las Palmas, el duodécimo en su casillero particular. Tampoco llama la atención el hecho de que Lusimi Cruz y Yeremay Hernández se hayan erigido como los mayores asistentes del equipo coruñés merced a 10 asistencias cada uno. No ha habido un jugador con más influencia directa en los goles del Deportivo que el canario, con 21 participaciones; ni tampoco uno que haya disputado más minutos que Mario Soriano (3.613). Sin embargo, siempre hay cifras más ocultas —siempre según Opta—, que pueden dejar lugar para las sorpresas.

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Faltas cometidas

No ha sido el Deportivo en la temporada 2025-26 un equipo muy dado a cometer faltas. Solo el Albacete ha finalizado la temporada con una cifra inferior (474) a la del conjunto blanquiazul (495), ambos muy alejados de las 697 que ha ejecutado la Real Sociedad B. Pero hay un futbolista de la plantilla dirigida por Antonio Hidalgo que ha perpetrado más infracciones que otros: Miguel Loureiro, con 42. Tanto la posición como la cantidad de minutos disputados explican una cifra de la que no se aleja demasiado un Eddahchouri que, jugando menos que el de Cerceda, ha cometido 36 faltas, una menos que Quagliata. De hecho, el ‘9’ del Deportivo es el que más infracciones ha realizado por 90 minutos: 2,1 por partido.

Faltas recibidas

Sin ser el Dépor un equipo que tampoco ha recibido demasiadas faltas, hay un futbolista que destaca por encima de los demás. Y aquí no hay sorpresas. Yeremay ha sido objeto de infracción en 78 ocasiones. Tampoco genera extrañeza alguna que el segundo sea Mario Soriano (51). Y es que no hay futbolista que quiera más el balón que el madrileño. Ni seguramente haya alguno que lo tenga en sus botas con tanto criterio como él. Con todo lo que eso implica, recibir faltas, entre muchas otras cosas.

Intercepciones

El Deportivo es el décimo equipo de LaLiga Hypermotion con más intercepciones (373) en las 42 jornadas disputadas. Pues bien, el 12,33% de ellas tienen nombre y apellidos: Diego Villares. Antonio Hidalgo ha recurrido al capitán siempre que los partidos han requerido piernas y kilómetros. Porque si hay un futbolista de la plantilla blanquiazul que aporta equilibrio, ese es el de Vilalba. Ha cortado 46 ataques, muy por encima de los 32 que ha conseguido frenar Loureiro, o de los 30 que han evitado Soriano o Quagliata.

Remates totales

Yeremay Hernández. Incluso con una pubalgia tratando de mermar su juego, el canario ha sido el jugador del Deportivo que más remates ha generado, con una distancia vertiginosa con respecto al segundo, Zakaria Eddahchouri. Aun sin estar en su mejor nivel por los problemas físicos, el ‘10’ ha logrado disparar 101 veces. El neerlandés, en menos minutos, eso sí, remató un total de 58 veces; mientras, Mario Soriano firmó 56 tiros.

El dato cambia cuando se trata de disparos a puerta. Pero no lo hace el ránking, que mantiene tanto los nombres como el orden. Yeremay se queda con 35 tiros entre los tres palos; Zaka con 27 y Soriano con 16.

Centros

Luismi Cruz se ha erigido como el principal protagonista de los centros. Ha botado 185 en total, aunque es probable que ninguno de ellos fuese tan importante como el que le puso a Bil Nsongo en el estadio José Zorrilla, para que el camerunés abriese el electrónico con un cabezazo. No se ha quedado atrás Quagliata, que ha botado 135 y se aleja considerablemente del tercero en el ránking, Yeremay, con 64.

Fueras de juego

No es la lista de máximos goleadores del Dépor la única estadística en la que reina Eddahchouri. Sin ser esta tan positiva, claro. El ‘9’ blanquiazul es el jugador de toda la plantilla que más veces ha caído en fuera de juego (20). Le siguen Stoichkov (11) y Yeremay (10).