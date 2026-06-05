Hidalgo hace cumbre tras una dura escalada en los banquillos

Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor QUINTANA

Después de una larga y apretada campaña en la que el Deportivo ha tenido que remar contra viento y marea, finalmente ha logrado alcanzar el ascenso de la mano de Antonio Hidalgo. El natural de Granollers apostó por el proyecto blanquiazul en verano de 2025 y desde entonces ha conseguido crear un estilo de juego competitivo y ha mantenido siempre unido a un grupo de jugadores que ya ha quedado marcado en la memoria de todos los deportivistas. Si bien el extécnico del Huesca ha alcanzado el sueño de devolver al Dépor a lo más alto, es importante recordar que no ha tenido, ni mucho menos, una escalada fácil para llegar a donde se encuentra ahora mismo y afrontar el mayor reto hasta la fecha.

El catalán inició su carrera en los banquillos la temporada 2015-16 con el equipo de su pueblo, el Granollers. Cogió al equipo en puestos de descenso del grupo cinco de Tercera División y consiguió la permanencia a falta de cinco jornadas para la conclusión del curso.

Tras esa corta pero buena experiencia como primer entrenador, el técnico catalán se trasladó a Chipre, donde hizo durante tres temporadas como segundo entrenador en el AEK Larnaca, conjunto de la máxima categoría del país con el que pudo curtirse como miembro del personal de un banquillo de fútbol profesional y con el que llegó a disputar la Europa League.

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En abril de 2019 regresó a España; concretamente al Sabadell, equipo del que fuera antaño jugador; con el objetivo de salvar al club de descender a Tercera División. El conjunto barcelonés por aquel entonces había destituido a dos entrenadores y llevaba únicamente una victoria en todo el año. Con solo siete partidos por disputar, el de Granollers logró sacar la mejor versión de sus jugadores y pudo conseguir la victoria en cuatro de esos partidos, confirmando su plaza en la categoría para la siguiente campaña, como ya había conseguido antaño con el equipo de su pueblo natal.

El culmen, hasta ese momento, de su carrera dirigiendo banquillos arribaría en la siguiente temporada, la 2019-20. El conjunto catalán llegaba al final de la temporada regular en puestos de Playoff, y tras ganar al Atlético de Madrid B y a la Cultural, ambos en penaltis, lograría el ascenso a Segunda División después de ganar al Barça B (1-2).

Volver a coger impulso

Su estreno dirigiendo al equipo en la categoría de plata fue complicado, a pesar de firmar una gran temporada el curso anterior, el equipo catalán poseía el equipo con peor valor de mercado de la categoría y terminó descendiendo pese a luchar por la permanencia hasta el final. Tras este traspié, el club continuó confiando en su exjugador para devolver a los arlequinados a Segunda un año después de su descenso. Sin embargo, tras solamente conseguir dos victorias en los primeros trece compromisos de competición, la dirección del club decidió dejar de contar con los servicios de Antonio Hidalgo.

De ese paso de la gloria al infierno, el preparador de Granollers recalaría, con la temporada 2022-23 ya empezada, en el filial del Sevilla, que por aquel entonces disputaba 2ªRFEF tras haber descendido la campaña anterior. Tras una notable dirección técnica ese año, el curso 2023-24 regresaba por segunda vez, de nuevo con la temporada en marcha ,a dirigir un equipo de la división de plata, en esta ocasión con el Huesca. El conjunto azulgrana consiguió salir de la zona roja y terminar la temporada como el decimoséptimo clasificado.

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Siendo una de las plantillas menos valoradas de la temporada 2024-25, Hidalgo llegaba al mes de marzo como segundo clasificado, consiguiendo el mejor mejor arranque de la historia del club en el fútbol profesional. Sin embargo, el combinado oscense no pudo seguirle el ritmo a los cocos de la categoría, que tenían plantillas con más del doble de valor que con la que contaba el técnico catalán. Hidalgo remató esa temporada como octavo, a solo cinco puntos del playoff, y terminando su contrato con el conjunto altoaragonés tomó la decisión de poner fin a su estancia en Aragón para apostar por un proyecto más ambicioso en A Coruña.

Hidalgo aterrizó en territorio herculino con un solo objetivo: conseguir el retorno del Deportivo a la categoría de oro ocho años después. Desde la humildad y el respeto hacia todos sus oponentes, el nacido en Granollers apostó por un juego equilibrado, con el que aprovechó la calidad de los de arriba, pero sin perder el orden cuando no tenía el balón. Aunque en ocasiones se ha dudado de su forma de ver el fútbol y con ello su continuidad al mando, el tiempo le ha terminado dando la razón, y el conjunto coruñés ha conseguido firmar un gran final de temporada con el ascenso directo a falta de una jornada de la conclusión del curso liguero.

El Dépor regresa a la máxima categoría y a Hidalgo le toca debutar bajo los focos más brillantes, desafío para el que ya ha empezado a prepararse. "He pensado en los últimos días sobre eso. Como jugador jugué en Tercera, en Segunda y en Primera División, y como entrenador he entrenado en Tercera, en Segunda, y ahora voy a entrenar en Primera. Es como cerrar un círculo. Pero es muy importante demostrar que somos capaces, sentirnos capaces. Y eso es algo que te hace estar alerta".