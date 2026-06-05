El Dépor, obligado a buscar experiencia en el mercado

Luismi Cruz conduce el balón en el Deportivo-Leganés, acompañado por Altimira Germán Barreiros

El Deportivo regresa a Primera División con una plantilla que apenas sabe de qué va la categoría. En ese sentido, la falta de experiencia en el máximo nivel apunta a convertirse en uno de los principales desafíos a solventar por Fernando Soriano durante el mercado de fichajes.

El máximo responsable de la parcela futbolística encara un verano en el que, además de reforzar todas las líneas del campo, deberá añadir un ingrediente que escasea en el vestuario blanquiazul: el bagaje en lo más alto

Entre todos los jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima temporada, tan solo se alcanzan los 80 partidos disputados en la élite. Una cifra que queda muy lejos de la que presentan el resto de equipos ascendidos y que evidencia tanto el salto que deberá dar buena parte del grupo en los próximos meses como la urgencia de incorporar perfiles más veteranos.

El Deportivo afronta un mercado de verano muy ajetreado Más información

La fotografía resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta la situación de un jugador en concreto. Ximo Navarro, cuyo futuro sigue sin resolverse al finalizar contrato este verano y que desconoce si formará parte de la plantilla del curso siguiente, acumula 178 encuentros en Primera División tras una dilatada carrera. Su continuidad permitiría al Deportivo paliar, al menos parcialmente, uno de los principales déficits, ya que el lateral por sí solo multiplica en cantidad de partidos al resto de sus compañeros.

Un caso similar ocurre con Sergio Escudero. El vallisoletano, con un total de 217 encuentros a sus espaldas en el primer escalón del fútbol nacional, también finaliza su vinculación con el Deportivo y será uno de los hombres que abandonen la disciplina herculina.

Ambos evidencian la necesidad no solo de buscar talento, sino también hombres capaces de aportar conocimiento y jerarquía completamente nueva para la inmensa mayoría de los protagonistas del ascenso. Un punto de partida sobre el que peinar el mercado.

Solo cuatro 'no noveles'

Álvaro Ferllo es el jugador que tiene asegurada su presencia en filas blanquiazules con más encuentros disputados, un total de 43. Su debut fue defendiendo el arco del Osasuna, en la campaña 2016-17, pero fue cuatro cursos más tarde cuando disfrutó de su rol con más protagonismo. Con el Espanyol y el Sevilla fueron sus últimas participaciones.

El segundo de la lista es Adriá Altimira (34). El lateral catalán llegó en el mercado de invierno y desde el principio se notó que venía de formar parte de un equipo de Champions League, el Villarreal. Otro ritmo.

El submarino amarillo le dio la oportunidad de pisar la Primera División y, en los doce encuentros en los que jugó durante sus dos etapas, fue titular en diez. 788 minutos con el cuadro groguet a los que también hay que añadir los del Leganés, a los mandos de Borja Jiménez. Fue una de las alas más indiscutibles en el esquema de cinco defensas que planteaba el abulense. Salió de inicio en 19 jornadas y, pese a no poder evitar el descenso. Fue uno de los más destacados del conjunto pepinero desde el carril.

Tras iniciar el presente curso a las órdenes de Marcelino García Toral y no contar nada en sus planes, decidió volver al segundo escalón dos cursos después para impulsar con fuerza al Deportivo, con el que irá de la mano el curso que viene al tener contrato hasta 2028 y ser uno de los inamovibles del once de la segunda vuelta.

Solo 80 partidos de experiencia en Primera División suma el Deportivo entre los jugadores con plaza fija

Los otros dos jugadores que pueden presumir de haber estado en la élite son Germán Parreño y Luismi Cruz, aunque con un papel testimonial. El guardameta ilicitano estuvo en la 2013-14 un partido completo entre los palos del Sánchez Pizjúan. Él defendía los intereses de un Espanyol al que le cayeron cuatro goles. Un doblete de Kevin Gameiro, uno de Ivan Rakitić y otro de M’bia. Esa fue la única vez que el arquero se apretó los guantes para actuar en Primera.

El caso del de Puerto Santa María es todavía más esporádico. Tiene un recuerdo que se divide en dos tardes y doce minutos. Su debut con el cuadro sevillista data de enero de 2022, ante el Celta de Vigo. El extremo entró sustitución de Joan Jordan un minuto antes de que el colegiado decretase el final.

Lopetegui apostó de nuevo por él en marzo, esta vez en Mendizorroza para reemplazar a Lucas Ocampos en el 79 y con el marcador a ceros.

Los últimos equipos ascendidos

La experiencia que heredaban en plantilla los tres clubes que consiguieron el ascenso el curso pasado era más elevada. El Oviedo, liderado por Santi Cazorla, atesoraba 613 partidos. El Elche, con Pedro Bigas a la cabeza, 385, y el Levante, con José Luis Morales de capitán en el grupo, 337.