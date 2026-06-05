El atasco central del Deportivo

Dani Barcia disputa el balón en el Deportivo-Real B, con Comas observando por detrás Quintana

El plan cuatrianual del Deportivo para asentarse en Segunda División y ascender de categoría se redujo a la mitad. Tan solo le hicieron falta dos años en la Liga Hypermotion al conjunto coruñés para regresar a la élite. Una temporada para construir las bases que sirvieron de impulso y un segundo curso de asalto a la promoción de categoría que fue definitivo. Al primer intento de ascender, el premio gordo.

Acelerar los plazos no tiene nada malo, pues pese a venir desde abajo, el conjunto herculino nunca se ha descapitalizado y tiene una dimensión idónea para que LaLiga EA Sports no le quede, ni mucho menos, grande. Sin embargo, el hecho de saltarse pasos lógicos en lo deportivo —en los últimos 15 años, tan solo seis equipos han logrado ascender a Primera en sus dos primeras temporadas en Segunda llegando desde la tercera categoría— obliga a pagar peajes. Y uno de ellos, es la gestión de una plantilla que ha pasado de ser coherente para competir en el segundo escalón a quedarse corta si quiere rendir en la máxima categoría.

Fernando Soriano tiene en su despacho muchas carpetas con nombres con contrato con la entidad a los que deberá buscar una salida para abrir hueco a los refuerzos. Pero especialmente significativo es el caso del centro de la defensa, donde el Deportivo cuenta con una congestión que deberá tratar. Estudiar bien. Porque el club pretende fichar para reforzarse en una posición en la que no ha terminado de encontrar certezas absolutas y rendimientos sostenidos. Es lógico, teniendo en cuenta el salto de nivel. El problema está en que en ese núcleo de la defensa, cuenta ya con cuatro piezas... y ninguna de ellas acaba contrato ni al término de este mes de junio ni en el 2027. De hecho, es la zona del campo más 'blindada' a nivel de vinculaciones y la única en la que no habrá bajas por extinciones contractuales o finalizaciones de cesión.

Vínculos largos

Dos años de contrato le restan todavía a Arnau Comas y a Miguel Loureiro, dos de los futbolistas con los que el Dépor reformuló la posición de central el pasado verano. Mientras, Dani Barcia maneja la misma duración contractual. En febrero del 2025, el canterano firmó una renovación que extendía su vínculo con el club al que llegó como benjamín hasta el año 2028. A todos ellos se suma Lucas Noubi, a quien la institución coruñesa ató como agente libre tras acabar contrato con el Standard de Lieja con un pacto que va hasta junio del 2029.

De esta manera, el Dépor tendrá que tomar decisiones en esa zona. Porque con Ximo Navarro pendiente de renovar y tanto Adrià Altimira como Giacomo Quagliata como fijos en esa línea defensiva, ni siquiera la reubicación de Miguel Loureiro al puesto de lateral apunta a ser una solución clara para eliminar tráfico en la médula de la retaguardia.

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En este sentido, y en función de las incorporaciones que pueda cerrar el club —un central es seguro pero podrían ser dos—, el Dépor probablemente tendrá que proponer salidas. Y en la rampa, por puro volumen de participación, puede acabar entrando el nombre de Arnau Comas.

El catalán llegó hace menos de un año a Riazor como apuesta importante del club para reforzar la defensa con un hombre todavía con proyección, pero también cierta experiencia. Sin embargo, ha estado lejos de cumplir las expectativas.

Así lo demuestran sus menos de 1.600 minutos en liga —1.578, sin contar tiempos añadidos— repartidos en 24 partidos totales. Únicamente 17 de ellos los disputó como titular el canterano del Barça, que no llegó a acumular más de cuatro jornadas consecutivas como miembro del once. De hecho, esa racha de partidos seguidos jugando de inicio tan solo la consiguió entre la jornada 29 y la 32. Por aquel entonces, ya había perdido claramente su condición de indiscutible para Hidalgo, que le dio la oportunidad de liderar la zaga al inicio de la temporada, pero en la jornada 4 y después de sustituirlo en los tres partidos anteriores, ya apostó por la ‘fórmula Ximo’, que se acabó convirtiendo en la ‘fórmula Noubi’.

Barcia, de más a menos

Quien también empezó jugando todo, pero acabó siendo un miembro más habitual del banquillo, fue Dani Barcia. El futbolista formado en Abegondo gozó de la confianza del míster en el perfil izquierdo de la defensa. De hecho, fue titular en 16 de los 19 primeros encuentros de liga. Pero el cambio de año condujo a su pérdida de titularidad, una condición que ya no recuperó, pues únicamente participó en seis encuentros durante toda la segunda vuelta.

Así, con 1.887 minutos ligueros, el de Cambre fue de más a menos. Sin embargo, su juventud —23 años— y su condición de canterano hacen más compleja su salida. Como poco probable es la de Loureiro, el futbolista más fiable de la defensa esta temporada y uno de los miembros de la ‘guardia pretoriana’ de Hidalgo. Ese mismo rango ha adquirido Noubi, al que le costó ganarse la confianza del técnico, pero que hoy es uno de los grandes proyectos de futuro del club y apunta a ser indiscutible... salvo que llegue una oferta imposible de rechazar para todas las partes. Si eso no sucede, el Dépor deberá estudiar cómo descongestionar un atasco central que apunta a ser un quebradero de cabeza a la hora de incorporar nuevas y necesarias piezas.