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Dépor

La escueta despedida de Mulattieri: "Gracias Dépor" 

El delantero, cedido por el Sassuolo, hizo pública su salida en sus redes sociales

Bea Arrizado
Bea Arrizado
04/06/2026 19:09
Mulattieri celebra su gol al Málaga
Mulattieri celebra su gol al Málaga
Carlota Blanco
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Nunca fue de muchas palabras. Tampoco en su despedida. Pero Samuele Mulattieri se ha ganado un lugar en el corazón de muchos deportivistas. El delantero italiano ha sido el segundo en decir adiós al club coruñés en sus redes sociales, después de que lo hiciese Cristian Herrera.

Su salida era una especie de secreto a voces. Solo faltaba la confirmación. Y él mismo ha sido el encargado de ofrecerla. No ha hecho falta mucho. Un simple "Gracias Dépor", acompañado de un vídeo en el que recuerda algunas de sus mejores jugadas de la campaña.

El delantero de La Spezia llegó en calidad de cedido por el Sassuolo para completar la zona de ataque. Y tal y como confirmó Fernando Soriano, director deportivo de la entidad herculina, en una entrevista con la Radio Galega, el Deportivo no tenía que ejecutar una compra obligatoria por él: "Tenía que cumplir una serie de hitos que no se han cumplido. Partidos, goles, porcentaje de minutos… Una parte sí que se consiguió, que era el ascenso, pero la otra no se ha conseguido".

Fernando Soriano y Stoichkov, durante la rueda de prensa de presentación del andaluz

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Mulattieri disputó 1.104 minutos repartidos en 29 encuentros, aunque solo partió de inicio en 10 de ellos. Se marcha después de anotar cuatro goles, todos ellos para contribuir de forma directa al ascenso: marcó en los empates ante Leganés (2-2) y Málaga (1-1), y también en las victorias contra Almería (1-2) y Zaragoza (2-1).

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