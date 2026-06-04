El Deportivo afronta un mercado de verano muy ajetreado

Fernando Soriano en sala de prensa ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El 1 de julio empieza el mercado de verano y desde la dirección deportiva del club ya comienzan a perfilar la confección de la plantilla. Fernando Soriano, en su entrevista en El Partidazo, aclaró que el Deportivo cuenta con hacer entre siete u ocho fichajes, y alguno de ellos ya está avanzado. Pero para que haya entradas, tienen que haber salidas: hay tres futbolistas que no tienen contrato para la temporada que viene, tres más que regresan de sus cesiones y siete jugadores con acuerdo firmado que todavía se desconoce si continuarán o no.

Un portero

La continuidad de Álvaro Ferllo y de Germán Parreño es prácticamente segura. El primero llegó en invierno y firmó hasta 2027. Nada más llegar se convirtió en titular indiscutible para Antonio Hidalgo. Mientras, el segundo fue clave en la primera vuelta, cuenta con el respaldo del club y tiene contrato vigente tras el ascenso hasta junio del año que viene.

Por otro lado, Eric Puerto también tiene contrato en vigor hasta 2027, pero no es seguro que el Deportivo cuente con él para Primera División. El guardameta de 23 años tuvo una escasa participación esta última campaña con solamente tres encuentros en Copa del Rey y ningún minuto en liga. Así que todo apunta a que el cuadro coruñés buscará un nuevo refuerzo en el arco para competir por la titularidad con Germán y Ferllo.

Un lateral izquierdo y dudas en el derecho

Giacomo Quagliata tiene sitio asegurado en el equipo tras postularse como el lateral izquierdo de confianza de Antonio Hidalgo. El italiano ha disputado 38 partidos en LaLiga Hypermotion y dos en la Copa. Con contrato hasta 2028, seguirá en el Deportivo.

Todo lo contrario ocurre con Sergio Escudero. El vallisoletano de 36 años solamente fue titular en ocho encuentros ligueros y no tiene un acuerdo firmado para mantenerse en el Dépor una temporada más. Por lo que la dirección deportiva buscará reforzarse en esa posición.

En cuanto al carril diestro, Ximo Navarro es una de las grandes incógnitas para este verano. Termina contrato en junio de este año, pero ha sido clave para Hidalgo en el ascenso. El de Guadahortuna alcanzó en Valladolid los 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota con el conjunto blanquiazul. En cuanto al regreso de Petxarroman, no entra en los planes de Fernando Soriano.

Incertidumbre en el central

Los cuatro centrales del equipo (Miguel Loureiro, Dani Barcia, Lucas Noubi y Arnau Comas) tienen firmada su continuidad. El club cuenta con Loureiro, Noubi y Barcia, este último clave para el porcentaje fijo de futbolistas formados en Abegondo que se debe cumplir.

Arnau Comas sería el que menos opciones tiene de continuar en el Deportivo, puesto que es el jugador del centro de la zaga con menos minutos disputados esta última campaña en Segunda División. De esta manera, Fernando Soriano podría reforzarse en esta posición con la salida de Comas.

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Movimientos en el mediocentro

José Gragera regresa al Espanyol y tanto José Ángel como Charlie Patiño es muy probable que salgan. Ambos han tenido poco protagonismo sobre el terreno de juego. Jurado solamente ha jugado 13 partidos de titular y el centrocampista inglés solo ha comenzado de inicio en cinco.

Para reforzar el mediocampo, el club ya ha puesto sus ojos en el neerlandés Teun Gijselhart y también hay que tener en cuenta la irrupción de Noé Carrillo, que podría llamar a la puerta del primer equipo.

Posición de mediapunta

Cristian Herrera, sin contrato para la próxima temporada, ya se despidió del Dépor el pasado jueves en sus redes sociales, antes de ser titular en el último encuentro liguero ante Las Palmas en Riazor. En cambio, Luis Chacón regresa de la Cultural Leonesa. El de Pontedeume solo ha jugado dos minutos con la blanquiazul en Segunda y no parece que lo vaya a hacer en Primera.

El que parece tener plaza fija no solo en la plantilla sino también en el once inicial de Antonio Hidalgo es Mario Soriano. El madrileño se convirtió en uno de los jugadores con más valor en Segunda División durante este curso y ahora afronta el reto de ser importante también en la máxima categoría del fútbol español.

Eso sí, todo apunta a que el Deportivo tendrá que recurrir al mercado para reforzarse en la posición de extremo, en busca de un hombre que pueda competir con Mella y Yeremay.

En el caso del futbolista de Teo, su lesión en la rodilla izquierda hizo que se perdiese los encuentros del tramo decisivo de la temporada, después de pasar por el quirófano, y deberá ponerse a punto en pretemporada.

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Situación de Yeremay

Como en cada mercado de fichajes, los rumores en torno a la figura del canario no se han hecho esperar. Como sucedió el verano pasado, desde Portugal se le vincula con el Sporting de Lisboa, y su continuidad no está garantizada.

Aún así, desde el club no parece que haya prisa en venderle. De hecho, Benassi ya ha dejado claro que ahora vale “el doble” que la temporada pasada, después de firmar una nueva temporada brillante. A pesar de que una pubalgia le impidió dar su mejor versión en numerosos partidos, lo cierto es que volvió a resultar decisivo.De quedarse finalmente en A Coruña, será uno de los pilares del equipo en su regreso a Primera División.

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Movimientos en ataque

Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri son los puntas que tienen más opciones de seguir a las órdenes de Hidalgo en la máxima élite del fútbol español. De hecho, tal y como ha afirmado Fernando Soriano, el camerunés tendrá ficha del primer equipo. Bill comenzó la temporada con el filial pero fue ganando protagonismo hasta convertirse en titular con el primer equipo. Acabó la campaña con seis goles en su casillero, entre los que están los dos que le anotó al Real Valladolid y que sirvieron para lograr la victoria en la que el Deportivo certificó su ascenso.

El futuro no está tan claro para los otros tres delanteros. El de Stoichkov, en todo caso, parece lejos de A Coruña. Su cesión por un año finaliza el 30 de junio, y deberá regresar al Granada, con el que le queda una temporada de contrato. Pese a ello, tampoco está garantizado que se vaya a quedar en el conjunto nazarí y su nombre ya se ha relacionado este verano con algún otro club de Segunda División.

El caso de Zaka y Mulattieri es diferente, ya que ambos tienen contrato en vigor y, si no hay novedad, comenzarán la pretemporada con el equipo para pelear por un puesto en la plantilla de Primera División.

Con respecto al neerlandés, cabe mencionar que sus números le avalan, pese a que nunca llegó a hacerse con la etiqueta de titular indiscutible para Antonio Hidalgo. Sus doce goles le convirtieron en el máximo artillero del equipo. Además, firmó esas cifras con poco más de 1.500 minutos disputados, en 36 partidos de los que fue titular en menos de la mitad (17). Sus cifras anotadoras no son malas.

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A Mulattieri le sucede lo contrario que a Zaka. Su juego y sus condiciones no han pasado desapercibidas, pero le ha faltado gol, algo que le ha penalizado en demasía. Cuatro goles en un total de 29 participaciones, pero solo diez de ellas formando parte del once inicial. Fue autor, eso sí, de goles importantes que valieron puntos, como los que anotó ante el Zaragoza en Riazor o frente al Almería a domicilio.

Con esta situación, lo más probable es que la dirección deportiva salga al mercado en busca de un nueve como mínimo. Bouldini volverá de su cesión en Granada, pero tiene complicado quedarse.

Y es que, aunque el Dépor tendrá que adaptarse a muchas situaciones propias de su nueva categoría, hay aspectos en el fútbol que son universales: lo más difícil suele ser encontrar el gol, que es lo que más se cotiza. De hecho, la delantera podría ser la posición que menos se parezca a la del curso recién finalizado en la división de plata.