Un lustro de metamorfosis hasta alcanzar la plenitud

Mario Soriano llegó al Deportivo en el verano de 2021 como una apuesta de futuro. Un mediapunta menudo, talentoso y con pasado en la cantera del Atlético de Madrid que aterrizaba cedido sin demasiados focos sobre su figura.

Cinco años después, el madrileño se ha convertido en el centrocampista por excelencia del conjunto blanquiazul. Su transformación ha sido tan evidente como progresiva. Aquel futbolista que desembarcó en A Coruña acostumbrado a actuar cerca del área rival, como enganche o partiendo desde una banda, es hoy un centrocampista total.

El Deportivo ultima la ampliación y blindaje de Mario Soriano Más información

Poco se sabía de aquel futbolista formado en el Cerro del Espino. Incluso existía cierto escepticismo entre algunos aficionados, que no terminaban de entender la incorporación de un jugador cedido procedente del Atlético de Madrid.

Su adaptación fue pausada. La primera titularidad no llegó hasta la quinta jornada, frente a Unionistas, actuando escorado a la banda izquierda. Poco a poco fue encontrando su sitio hasta disputar 20 encuentros como titular y anotar cinco goles. Dos de ellos llegaron en la promoción de ascenso frente al Linares y el Albacete, aunque no sirvieron finalmente de nada.

El ascenso se escapó frente al conjunto manchego y la herida volvió a abrirse un año después ante el Castellón. Para entonces, Soriano ya pertenecía en propiedad al Deportivo y se había convertido en una pieza imprescindible para Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera.

Su fútbol seguía creciendo, pero el salto a Segunda División se resistía. Consciente de que necesitaba probarse en el fútbol profesional, el madrileño pidió salir cedido en la 2023-24.

El Eibar se convirtió en su nuevo destino y también en el escenario perfecto para confirmar todo su potencial. Junto a jugadores como Stoichkov o Aketxe lideró a un conjunto armero que se quedó a un punto del ascenso directo.

Mientras él brillaba en Ipurua, el Deportivo lograba por fin regresar al fútbol profesional. Y cuando ambos caminos volvieron a cruzarse en el verano de 2024, el futbolista regresó siendo un jugador mucho más completo. La experiencia en Segunda había ampliado su repertorio.

Esta campaña ha supuesto la culminación de esa evolución. Ya no es únicamente un mediapunta creativo. Ha aprendido a gobernar los ritmos, participar en la construcción desde atrás y a asumir responsabilidades en cada fase del juego ante las carencias de la plantilla en esas facetas.

Antonio Hidalgo tuvo que renunciar al Mario mediapunta para crear un unisistema sobre él. El mismo futbolista que llegó como una incógnita es ahora uno de los nombres propios del Deportivo. De promesa desconocida a líder absoluto de un equipo que en Primera también jugará a su ritmo.