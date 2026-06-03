Las posiciones a reforzar por el Deportivo en verano

Fernando Soriano en sala de prensa ARCHIVO DXT CAMPEÓN

El 1 de julio empieza el mercado de verano y desde la dirección deportiva del club ya comienzan a perfilar la confección de la plantilla. Fernando Soriano, en su entrevista en El Partidazo, aclaró que el Deportivo cuenta con hacer entre siete u ocho fichajes, y alguno de ellos ya está avanzado. Pero para que haya entradas, tienen que haber salidas: hay tres futbolistas que no tienen contrato para la temporada que viene, tres más que regresan de sus cesiones y siete jugadores con acuerdo firmado que todavía se desconoce si continuarán o no.

Un portero

La continuidad de Álvaro Ferllo y de Germán Parreño es prácticamente segura. El primero llegó en invierno y firmó hasta 2027. Nada más llegar se convirtió en titular indiscutible para Antonio Hidalgo. Mientras, el segundo fue clave en la primera vuelta, cuenta con el respaldo del club y tiene contrato vigente tras el ascenso hasta junio del año que viene.

Por otro lado, Eric Puerto también tiene contrato en vigor hasta 2027, pero no es seguro que el Deportivo cuente con él para Primera División. El guardameta de 23 años tuvo una escasa participación esta última campaña con solamente tres encuentros en Copa del Rey y ningún minuto en liga. Así que todo apunta a que el cuadro coruñés buscará un nuevo refuerzo en el arco para competir por la titularidad con Germán y Ferllo.

Un lateral izquierdo y dudas en el derecho

Giacomo Quagliata tiene sitio asegurado en el equipo tras postularse como el lateral izquierdo de confianza de Antonio Hidalgo. El italiano ha disputado 38 partidos en LaLiga Hypermotion y dos en la Copa. Con contrato hasta 2028, seguirá en el Deportivo.

Todo lo contrario ocurre con Sergio Escudero. El vallisoletano de 36 años solamente fue titular en ocho encuentros ligueros y no tiene un acuerdo firmado para mantenerse en el Dépor una temporada más. Por lo que la dirección deportiva buscará reforzarse en esa posición.

En cuanto al carril diestro, Ximo Navarro es una de las grandes incógnitas para este verano. Termina contrato en junio de este año, pero ha sido clave para Hidalgo en el ascenso. El de Guadahortuna alcanzó en Valladolid los 21 partidos consecutivos sin conocer la derrota con el conjunto blanquiazul. En cuanto al regreso de Petxarroman, no entra en los planes de Fernando Soriano.

Incertidumbre en el central

Los cuatro centrales del equipo (Miguel Loureiro, Dani Barcia, Lucas Noubi y Arnau Comas) tienen firmada su continuidad. El club cuenta con Loureiro, Noubi y Barcia, este último clave para el porcentaje fijo de futbolistas formados en Abegondo que se debe cumplir.

Arnau Comas sería el que menos opciones tiene de continuar en el Deportivo, puesto que es el jugador del centro de la zaga con menos minutos disputados esta última campaña en Segunda División. De esta manera, Fernando Soriano podría reforzarse en esta posición con la salida de Comas.

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Movimientos en el mediocentro

José Gragera regresa al Espanyol y tanto José Ángel como Charlie Patiño es muy probable que salgan. Ambos han tenido poco protagonismo sobre el terreno de juego. Jurado solamente ha jugado 13 partidos de titular y el centrocampista inglés solo ha comenzado de inicio en cinco.

Para reforzar el mediocampo, el club ya ha puesto sus ojos en el neerlandés Teun Gijselhart y también hay que tener en cuenta la irrupción de Noé Carrillo, que podría llamar a la puerta del primer equipo.

Salidas ya confirmadas en el extremo

Cristian Herrera, sin contrato, se despidió del Dépor el pasado jueves en sus redes sociales. También es seguro que Stoichkov no seguirá en el equipo porque vuelve al Granada de su cesión después de no haber abonado su opción de compra. En cambio, Luis Chacón regresa de la Cultural Leonesa. El de Pontedeume solo ha jugado dos minutos con la blanquiazul en Segunda y no parece que lo vaya a hacer en Primera.

Con dos salidas fijas en el extremo (Cristian Herrera y Stoichkov) y una aún por concretarse (Chacón), el Deportivo tendrá que recurrir al mercado para reforzarse en este puesto.

Mínimo un delantero centro

Bil Nsongo y Zakaria Eddahchouri son los puntas que tienen más opciones de seguir a las órdenes de Hidalgo en la máxima élite del fútbol español. De hecho, tal y como ha afirmado Fernando Soriano, el camerunés tendrá ficha del primer equipo. Bil ha sido titular en la recta final y decisivo para el ascenso con su doblete en Pucela y Zaka ha sido el máximo goleador del equipo herculino con 12 dianas.

En una situación totalmente distinta están Mulattieri y Bouldini. El italiano ha pasado a un tercer plano en los últimos encuentros, jugando solamente 20 minutos desde la jornada 36 hasta la 42. Regresa al Sassuolo tras su cesión y el Dépor no está obligado a ejercer su opción de compra. Por otro lado, el marroquí vuelve de su cesión en Granada, donde solamente ha partido de inicio en dos ocasiones.

Con esta situación, lo más probable es que la dirección deportiva salga al mercado en busca de un ‘9’ como mínimo.