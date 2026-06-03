Las gradas ponen el récord del ascenso: 24.388 espectadores por partido

Riki conduce el balón durante el último partido de Liga ante Las Palmas, el choque de mayor afluencia en Riazor en todo el curso QUINTANA

La temporada del tercer ascenso a Primera División más ansiado del deportivismo –por aquello de que ha sido la tercera ausencia en la división de honor más prolongada– no ha supuesto ningún récord en el terreno de juego. El Dépor ha sido subcampeón por detrás del Racing de Santander, y sus 77 puntos se han quedado muy lejos de los 91 logrados en la memorable campaña 2011-12. Tampoco ha sido una temporada sobresaliente en lo goleador (65 goles, 1,55 por encuentro), ni en lo defensivo, con 44 tantos encajados, más de uno de medio por encuentro. Sí lo ha sido, sin embargo, fuera del terreno de juego. En las gradas, exactamente, donde el deportivismo ha establecido un tope histórico desde que existen registros a través de los tornos de acceso.

El club conserva los registros desde más de veinte años, justamente desde la temporada 2005-06, con la única excepción, precisamente, del inigualable ascenso de la mano de Oltra, Guardado, Aranzubia, Riki y compañía en 2012, de la que no existen datos oficiales. Pues en ninguna de ellas han asistido más espectadores a Riazor que en la recién terminada. Exactamente, 512.152 espectadores en 21 partidos. O lo que es lo mismo, una media de 24.388 por encuentro.

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Es la primera vez que la media supera los 24.000 aficionados. El anterior récord databa de la temporada posterior aquel ascenso de récord. En el curso 2012-13, el que acabó con el descenso en la última jornada ante una Real Sociedad que logró su pasaporte a la Champions League gracias a un gol de Antoine Griezmann, la afluencia media en Riazor alcanzó los 23.864 espectadores. Esa campaña pasa a la segunda plaza histórica, mientras que la 2015-16, la más plácida campaña del mandato de Tino Fernández gracias a la fenomenal primera vuelta del equipo de Víctor Sánchez del Amo, pasa a la tercera, con su 23.797. Y con ello se cae del podio la temporada del adiós al barro, un ejercicio 2023-24 en el que se produjo la mejor entrada del último decenio, con los 31.833 espectadores que abarrotaron Riazor el día de la victoria definitiva contra el Barça Atlètic.

Hablando de llenos hasta la bandera, el récord desde hay que registros lo ostenta el partido del ascenso contra el Jaén con el gol de Carlos Marchena. En aquel encuentro pasaron por los tornos 33.639 seguidores. Es probable que en el anterior ascenso ante el Huesca, en la temporada 2011-12, se superase esa cifra, pero como ya quedó subrayado con anterioridad no existen registros oficiales de aquel curso.

Datos de asistencia a Riazor desde 2005 y en la presente temporada

Mayores y menores afluencias del curso

El análisis de la campaña 2025-26 sitúa las tres mayores asistencias en los tres últimos partidos, a diferencia del pasado curso, que fueron en los que se vio más cemento en los graderíos ya que nada había en juego tras alcanzar la permanencia matemática. Para la comparativa sirva que este curso la media ante Leganés, Andorra y Las Palmas se situó en los 29.476 aficionados, cuando en la campaña 2024-25 los duelos contra Albacete, Granada y Elche congregaron a un promedio de 18.168 por encuentro. Es decir, 10.300 hinchas menos por partido. Este hecho constata una realidad histórica y es que cuando hay objetivos, Riazor se llena. Cuando no los hay, el estadio refleja la falta de alicientes.

Como sucedió entre 2005 y 2011, temporadas en Primera División que siguieron a los días de vino y rosas de la Champions en las que el promedio se situó en los 16.440 espectadores, prácticamente 8.000 menos que en el curso actual en la categoría de plata. Y eso pese a aquellos partidos de las entradas para acompañantes de socios a 5 euros para tratar de evitar lo inevitable en el tramo final de la temporada 2010-11. Los casi llenos en aquellos encuentros (31.530 el día del descenso contra el Valencia, por ejemplo) elevaron el promedio del curso hasta los 18.435 espectadores, pero lo cierto es que en esa nefasta temporada hubo cuatro partidos de poco más de 11.000 espectadores, contra Zaragoza (11.712), Getafe (11.860), Espanyol (11.054) y Málaga (11.670).

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En el presente curso, la fiesta frente a Las Palmas fue el choque de mayor afluencia (29.795), mientras que la menor asistencia se produjo ante la Real Sociedad B (19.459). El choque ante el filial donostiarra es uno de los tres únicos en los que no se superó la barrera de los 20.000. El primero fue contra el Valladolid (19.482) y el último, frente al Granada (19.955). Esto significa que 18 de los 21 encuentros contaron con más de 20.000 aficionados en los graderíos de Riazor.

Otra barrera histórica son los 25.000 espectadores, como aquellos 25.000 socios que recibieron su bufanda conmemorativa en, una vez más, la temporada sin datos, la del regreso a Primera en 2012. Esta temporada, nada menos que ocho partidos superaron esa cifra. Los ya mencionados de las tres últimas jornadas en casa frente a Leganés (28.954), Andorra (29.680) y Las Palmas, además de Málaga (28.423), Burgos (25.860), Córdoba (25.829), Sporting (25.221) y Cultural (25.197), estos dos últimos –todo hay que decirlo– en los que no habría sido posible sin la importante presencia de aficionados asturianos y leoneses.

Además de la inexistencia de datos de la temporada 2011-12, cabe matizar que otras campañas tienen asterisco; la 2020-21, por ejemplo, que fue a puerta cerrada o con aforos limitados por la pandemia de covid; la 2018-19 estuvo marcada por las obras en la cubierta del estadio que durante varios meses limitó la asistencia, y la 2019-20 y la 2021-22 tuvieron restricciones de aforo durante buena parte del campeonato también por culpa del covid. En esta última, pese al buen desempeño del equipo, que acaba perdiendo el ascenso a Segunda ante el Albacete, llama la atención la media de solo 14.404 espectadores en los 17 partidos en que el estadio se abrió en su totalidad.

Solo por detrás del Málaga

Los números alcanzados por la afición blanquiazul solo los supera el Málaga. La Rosaleda ha promediado algo más de 25.000 espectadores por encuentro. En la segunda categoría, solo Racing de Santander y Sporting de Gijón también han superado el listón de los 20.000 hinchas.

En comparación con la Primera División, los números de Riazor han superado a casi la mitad de los equipos. Los 24.388 aficionados de media en el recinto herculino están por encima de las cifras alcanzadas por nueve clubes: Osasuna (20.560), Levante (20.211), Celta (20.007), Villarreal (17.989), Mallorca (17.737), Alavés (16.801), Rayo Vallecano (12.017), Girona (11.931) y Getafe (8.196). Eso sí, los grandes clubes disparan la media de la máxima categoría a 30.952 aficionados por encima, casi 7.000 más que el promedio de Riazor.