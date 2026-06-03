La vuelta de Petxarroman y Bouldini, primeras situaciones delicadas para Fernando Soriano

Petxarroman y Bouldini, en Abegondo durante la temporada 2025-26 Archivo DXT

Con la temporada 2025-26 ya finalizada y el ascenso a Primera División consumado, el Deportivo tendrá que afrontar ahora la planificación de la plantilla que competirá en el regreso de los blanquiazules a la élite del fútbol español. Un trabajo en el que entran en juego los futbolistas que han pasado el curso cedidos en otros equipos y que se presenta más complejo debido al salto de categoría. Entre ellos destacan los casos de Petxarroman y Bouldini, que presentan un denominador común: ninguno ha firmado una buena campaña para reivindicarse de cara a un posible regreso al primer equipo.

En el caso del lateral vasco, con contrato con el Deportivo hasta 2028, pasó la temporada en el Andorra, donde no logró asentarse ni convertirse en una pieza importante. Disputó 16 encuentros, de los cuales solo ocho fueron como titular, y acumuló 653 minutos. Además, llegó a quedarse fuera de algunas convocatorias. Su actuación más destacada llegó ante el Zaragoza, partido en el que fue elegido MVP, justo después de encadenar doce jornadas consecutivas sin disputar un solo minuto. Pero eso tampoco le sirvió para hacerse un hueco en el once del conjunto del Principado.

Menos todavía jugó Mohamed Bouldini en Granada. El marroquí, que firmó con los blanquiazules también hasta 2028, entró en la operación que llevó a Stoichkov a Riazor, un intercambio que terminó sin beneficiar al conjunto nazarí. El delantero apenas participó en 14 encuentros, solo dos de ellos partiendo de inicio, y no consiguió marcar ningún gol durante toda la temporada. También fue descartado en varias listas y no se viste de corto desde hace más de tres meses, una situación que complica notablemente la labor de encontrarle un nuevo destino.

Chacón, la diferencia entre los de Segunda

Un escenario diferente es el de Luis Chacón. Aunque la Cultural Leonesa terminó descendiendo a Primera RFEF, el mediapunta de Pontedeume fue una de las piezas fundamentales del conjunto leonés. Disputó 39 partidos como titular de los 42 posibles, y en dos de ellos no pudo jugar al ser contra el Deportivo y tener la cláusula del miedo. Cerró el curso con 3.451 minutos y firmó ocho goles. Su rendimiento no pasó desapercibido y apunta a contar con mercado en Segunda, aunque todavía queda por ver si el club coruñés considera que puede tener sitio en la plantilla de Primera o si opta por una nueva cesión para continuar su proyección.

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Los canteranos

Mientras que Petxarroman y Bouldini ya formaban parte del primer equipo herculino y salieron porque no encajaban en el proyecto deportivo con la idea de que se revalorizasen, los demás blanquiazules a préstamo son jugadores jóvenes cuya cesión tenía como principal objetivo acumular experiencia, minutos y continuar creciendo fuera de Abegondo.

En ese grupo aparecen los nombres de Rubén López, Diego Gómez, Ochoa, Guerrero, Kevin o Jairo Noriega, aunque con el ascenso del Fabril a Primera RFEF, el club dispone ahora de una nueva alternativa para algunos de ellos.