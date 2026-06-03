El Deportivo ultima la ampliación y blindaje de Mario Soriano

Soriano celebra su gol ante el Andorra con su gesto habitual QUINTANA

El Deportivo está muy cerca de cerrar uno de los movimientos más importantes que podía hacer en los primeros días de trabajo de cara al próximo curso. El club blanquiazul ultima la ampliación y mejora del contrato de Mario Soriano, una operación destinada a premiar el extraordinario rendimiento del centrocampista madrileño y, al mismo tiempo, reforzar su posición ante el interés que pueda despertar en el mercado tras su brillante temporada en Segunda División.

Las conversaciones entre ambas partes se encuentran muy avanzadas y el acuerdo está prácticamente cerrado. La intención del club es anunciar oficialmente la renovación en los próximos días, dentro de una batería de decisiones que también marcarán el inicio de la planificación deportiva para el regreso a Primera ocho años después.

La operación supondrá una ampliación del vínculo del futbolista, en principio, hasta 2030. ‘El Joker’ ya tenía firmado un compromiso de larga duración, pero el Deportivo ha decidido dar un paso más para blindar a otro de los pilares del proyecto. El actual acuerdo fue rubricado en junio de 2024 y lo amarraba hasta 2028, con opción a un año más en caso de subir a la máxima categoría. Condición cumplida en Valladolid.

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Las actuaciones del futbolista a lo largo de toda esta campaña ha empujado a la dirección deportiva a renegociar las condiciones. La nueva vinculación incluirá una mejora salarial y una revisión al alza de una cláusula de rescisión que ya se incrementaba de forma automática con el regreso a la máxima categoría.

Soriano se encuentra en el punto más alto de su carrera, no solo por que vaya a debutar en Primera, sino porque ha alcanzado su mejor versión hasta el punto de ser el jugador más destacado del equipo. Su regularidad ha sido una de las claves del éxito. Ha sido titular en las 42 jornadas de Liga— el único jugador de campo que lo ha hecho— disputadas.

A esa registro añadió además una producción individual sobresaliente. Cerró el campeonato siendo el tercer máximo contribuidor de los de Antonio Hidalgo, con ocho goles y seis asistencias. Una estadística realmente valiosa si se tiene en cuenta que ha abandonado de forma definitiva la mediapunta y ha desarrollado su juego desde la base.

Más de 150 partidos como blanquiazul

Desde su llegada a A Coruña, el madrileño ha ido ganando peso hasta ser una de las caras visibles del equipo. El llegado en 2021 ya acumula 155 partidos oficiales vestido de blanquiazul, dato que lo sitúa entre los jugadores más importantes de la etapa reciente del club.

“Ha sido una locura. Hemos luchado mucho. He perdido dos ascensos a Segunda y lo pasé muy mal. Hemos hecho uno de los peores partidos de la temporada, pero hemos ganado 0-2, que es lo que importa. Estoy muy contento, muy feliz. No puedo decir lo que siento”, confesaba emocionado pocos minutos después de que concluyese el duelo en el José Zorrilla.

La renovación del madrileño será uno de los primeros movimientos oficiales de un verano que se presenta intenso en las oficinas de Abegondo. El máximo responsable de la parcela futbolística, Fernando Soriano, ya adelantó que el club anunciaría en breve novedades.

“Esta semana creo que se anunciará alguna renovación o ampliación de contrato de algún jugador que está dentro del grupo. A partir de ahí empezará lo que es el mercado”, deslizó el director deportivo, que también avanzó que realizará entre siete y diez incorporaciones para afrontar con garantías el regreso a la élite.

Pendientes de Bil y Ximo

Lo de Soriano no será el único caso a resolver en las próximas semanas. Otro de los nombres propios es el de Bil Nsongo, una de las grandes irrupciones del curso y héroe del ascenso con un doblete ante los blanquivioletas.

Fernando Soriano, en una entrevista para la SER, transmitió cuál es el plan con el camerunés. “Es una situación que está más que hablada. Tiene contrato por bastantes años y ha demostrado que se lo merece. Será jugador del primer equipo el año que viene”, aseguró.

Distinto es el escenario de Ximo Navarro, quien finaliza contrato el 30 de junio. A sus 36 años, el club decidirá si ampliar su contrato o prescindir de él. “Cuando termine la temporada lo veremos. Hay que valorar la situación de la plantilla y tomar decisiones. Cuando ha estado activo ha estado al cien por cien. Nos ha hecho subir el nivel”, explicó.