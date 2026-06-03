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Dépor

El Deportivo inicia sus vacaciones 330 días después

La plantilla regresará al trabajo en torno al 6 de julio, aunque todavía desconoce cuándo arrancará oficialmente LaLiga

Sergio Baltar
03/06/2026 11:36
Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final
Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final
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El Deportivo ya descansa. Tras una semana marcada por las celebraciones del ascenso y el cierre de una temporada histórica, la plantilla blanquiazul inicia su periodo de vacaciones 330 días después de completar el primer entrenamiento del curso 2025-26. 

Han sido casi once meses de competición que han tenido su recompensa con el regreso del conjunto coruñés a Primera División. El equipo cumplió con el objetivo que han perseguido desde principios de agosto y puso el broche final a la campaña con la fiesta realizada en Cuatro Caminos junto a su afición el pasado domingo. 

Los futbolistas disfrutarán de un descanso más que justificado en el aprovecharán para desconectar, recuperase física y mentalmente antes de pensar en lo que vendrá la próxima temporada.

Así lo transmitía Yeremay Hernández en la entrevista concedida al diario portugués Record. "No pienso en nada que no sea irme de vacaciones. Quiero estar con mi familia, amigos... pienso más en vacaciones que en fútbol, porque pasé muchos meses pensando en el balón".

La fecha de retorno al trabajo para los dirigidos por Antonio Hidalgo está prevista para alrededor del lunes 6 de julio. El cuerpo técnico todavía no conoce con cuántas semanas de preparación podrán contar antes de que dé comienzo LaLiga EA Sports, ya que todavía no está concretada su fecha de arranque. El Mundial, que concluirá el 19 de julio, podría obligar a retrasar el inicio de la competición doméstica más allá de mediados de agosto, cuando habitualmente arranca.

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