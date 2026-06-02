Yeremay habla con el Record portugués sobre su futuro: "Tengo contrato, lo dejo en manos del club y mis agentes"

Yeremay y Massimo Benassi a punto de abrazarse tras el ascenso QUINTANA

"Quiero jugar la Champions". Con este rotundo mensaje, acompañado de una foto de Yeremay, abre el diario portugués Record la enésima portada dedicada al jugador del Deportivo en los últimos meses. Había avisado el Sporting de Portugal de que volvería a la carga en verano y desde la prensa lusa siguen de cerca todos los movimientos, incluso si para eso es necesario desplazarse a A Coruña.

Un periodista de Record estuvo el pasado fin de semana en la ciudad herculina, donde presenció en directo el encuentro entre el Deportivo y la UD Las Palmas. El motivo del viaje era otro, en todo caso. En la sala de prensa le pidieron primero opinión a Antonio Hidalgo sobre la situación de Yeremay. El técnico reiteró que cuenta con él para la próxima temporada. El siguiente paso fue ir directamente a la fuente. "Tengo contrato", apuntó el '10' en repetidas ocasiones.

Yeremay le concedió una entrevista a Record en la que dejó abierto su futuro, dejándose querer, pero sin tampoco confirmar nada. "Tengo contrato hasta 2030 y no pienso en nada que no sea irme de vacaciones. Quiero estar con mi familia, amigos... ¿Seguir en el Dépor? Es que tengo contrato. No puedo decir nada que no sea eso. Al final tengo contrato y es lo que hay".

Portada de Record del 2 de junio de 2026 con Yeremay

El jugador deportivista se limitó a señalar lo firmado y reitera sus ganas de desconectar: "Yo siempre he apostado por el Deportivo, también en momentos en que quizá mucha gente se hubiera ido a otro equipo. Seguramente por eso el club me tiene cariño y dice eso (que no venderán a no ser que lo pida). Estoy tranquilo, disfrutando de todo lo que estamos viviendo. Ahora se acaba la fiesta y quiero irme a casa a descansar la cabeza. Ha sido una temporada dura y exigente. Pero estoy tranquilo porque dejo todo en manos del club y mis agentes, que además se llevan bien".

Preguntado por la subida de la cláusula de rescisión, el canario no quiso dar pistas de cuál es la nueva cifra que rige en su contrato. "No sé cuánto vale la cláusula. No tengo ni idea, de verdad. Es cierto... Mis representantes lo saben, confío en ellos y les dejo todo lo relacionado con eso", indicó entre risas.

Con el Deportivo ya de vuelta en Primera División, la meta que se había marcado el llegado en categoría cadete a Abegondo ya está cumplida. Rechazó ofertas de varios clubes en verano para devolver al combinado blanquiazul a la élite del fútbol nacional. Ahora respira tranquilo y solo quiere desconectar. "El objetivo ya se ha cumplido... Ahora estoy tranquilo, tengo contrato y pienso más en vacaciones que en fútbol, porque pasé muchos meses pensando en fútbol. Quiero descansar y no pensar en nada más".

Al mismo tiempo que el extremo no se cierra puertas en Portugal, también reconoce que estaría muy contento de seguir unido al Deportivo durante muchos años más. "Sí que estaría contento de quedarme aquí, es mi casa, llevo aquí muchísimos años. Ya sea un año más, dos o cinco, es mi casa. Les tengo mucho cariño a todos, conozco la ciudad, la gente me quiere mucho y soy muy feliz aquí".

Al amor mutuo que existe entre Yeremay y A Coruña se le entromete desde cerca de un año el interés del Sporting de Portugal. El '10' dice que nadie de la entidad lusa se ha puesto directamente en contacto con él, aunque no lo asegura con tanta contundencia cuando le preguntan sobre su representante. "Eso no lo sé..."

Un equipo de Champions League que, tal y como confiesa el criado en el barrio de El Polvorín, es la competición en la que todo futbolista desea jugar. "Creo que todos los jugadores quieren jugar ahí, porque sin duda es la competición más importante junto con el Mundial y es el objetivo de cualquiera. Si le preguntas a cualquiera, dirá que sí, y yo también.

Yeremay admitió ver algún partido de la competición europea que disputaron los verdiblancos. "Sigo la Champions e hicieron una muy buena campaña. Tienen muy buenos jugadores. Luis Suárez, que estuvo en el Almería, jugué contra él el año pasado. Me gusta mucho el lateral izquierdo, el uruguayo, Maxi, el centrocampista de pelo largo, Hjulmand, también es muy bueno. El que juega de extremo derecho (Geny Catamo), Trincão también es muy bueno... Tienen muy buenos jugadores. El portero, Rui Silva, que también estuvo en España. Tienen muy buenos jugadores y ahora han fichado a Zalazar. Coincidí en las categorías inferiores del Deportivo con su hermano". El periodista se sorprendió con sus conocimientos sobre el Sporting, a lo que contestó: " Es porque sigo a los grandes equipos. Y también sigo la Champions League. Sé que perdió contra el Arsenal. Sigo a muchos equipos", deslizó.

La entrevista concluyó con una pregunta directa sobre cómo reaccionaría ante una oferta formal procedente de Lisboa. "El Sporting es un gran club, un club muy grande, pero no puedo decir nada más. Estoy en el Deportivo, me gusta estar aquí y tengo contrato. Hay rumores, mucha gente habla, pero yo prefiero dejar todo en manos de mis agentes y del club. Pase lo que pase estaré tranquilo porque hice mi trabajo, ayudé al Deportivo a ascender a Segunda División y ahora a Primera", zanjó.