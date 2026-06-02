Riazor estará listo para el encuentro amistoso entre España e Irak

Operarios y jardineros trabajando en Riazor este martes para recuperar el estadio para el partido del jueves entre España e Irak EFE/CABALAR

Después de muchas horas de trabajo contrarreloj, los empleados del Deportivo han conseguido recuperar las instalaciones del estadio de Riazor para que el encuentro amistoso entre las selecciones de España e Irak, previsto para este jueves a las 21.00 horas, pueda disputarse con total normalidad.

La selección española aterrizará en A Coruña el mismo día del encuentro, con lo que no realizará un entrenamiento previo al encuentro sobre el terreno de juego de Riazor en la víspera del mismo. El combinado iraquí, que ya está en A Coruña desde las 15.50 horas de este martes, sí realizará el miércoles una sesión de trabajo, pero la misma tendrá como escenario la ciudad deportiva de Abegondo.

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Entre la noche del lunes y todo el martes, los trabajadores del Deportivo han conseguido recuperar tanto el terreno de juego como los graderíos después de los destrozos generados por la invasión de campo de los aficionados a la conclusión del último encuentro de Liga frente a la UD Las Palmas, en el que el deportivismo festejó el ascenso a Primera certificado matemáticamente una semana antes en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Más de 700 asientos asientos fueron arrancados, así como las redes de las porterías. También el terreno de juego quedó dañado por quemaduras de bengalas en al menos quince zonas y en otras muchas en las que los aficionados arrancaron pedazos para llevarse como recuerdo y en las que también quedaron afectadas diversas bocas de riego. También desaparecieron los banderines de córner y una de las barandillas de cristal de la nueva zona vip con acceso al museo quedó hecha añicos.

Jardineros tratando de arreglar los desperfectos en el césped de Riazor EFE/CABALAR

Con un comunicado en su página web el pasado lunes, el Deportivo condenó “los actos vandálicos y comportamientos irresponsables” acaecidos a la finalización del partido del domingo. El club incidió en que trabajará junto a las autoridades competentes para “identificar a los responsables de los actos” y estudiará “las medidas disciplinarias, económicas y administrativas que puedan corresponder en cada caso”.

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El encuentro entre España e Irak será el último en suelo español que disputará el conjunto de Luis de la Fuente antes de viajar a Norteamérica para participar en la fase final del Mundial 2026. La selección se medirá finalmente a Perú en Puebla (México) el 8 de junio, antes de su debut en el campeonato, el 15 de junio contra Cabo Verde.