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Dépor

Ramis anuncia su adiós del Burgos

El exjugador del Deportivo comunica que no seguirá al frente del equipo la próxima temporada: "Era el momento oportuno para el crecimiento de todos"

Dani Fernández
Dani Fernández
02/06/2026 14:52
Luis Miguel Ramis durante un partido de esta temporada en El Plantío
Luis Miguel Ramis durante un partido de esta temporada en El Plantío
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Luis Miguel Ramis no será el director técnico del Burgos la próxima temporada. El técnico tarraconense ha hecho pública este martes en rueda de prensa su decisión de renovar su contrato, que finalizaba el próximo 30 de junio y pone fin a su etapa al frente del equipo castellano.

El exjugador del Deportivo, club con el que levantó una Supercopa de España y la Liga, aterrizó en El Plantío a finales de octubre de 2024. El catalán era uno de los nombres que barajaba la dirección deportiva de Fernando Soriano para suplir a un Imanol Idiakez que acababa de abandonar la disciplina herculina. Sin embargo, fueron los blanquinegros quienes cerraron su incorporación para, de su mano, asegurar su plaza en la categoría de plata y al curso siguiente quedarse a las puertas del playoff. 

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Ramis llegó en sustitución de Jon Pérez Bolo. Con el curso empezado, logró salvar a los burgaleses del descenso a Primera Federación, logrando una meritoria décimo cuarta plaza.

Ese fue el primer objetivo cumplido de una entidad que esta temporada se ha quedado fuera de jugar la promoción de ascenso a Primera División únicamente por el golaveraje. Los 'hijos del frío' cerraron la Liga con 72 puntos, una cifra que normalmente garantiza billete a las eliminatorias de playoff, pero este año no. El Castellón terminó finalmente como sexto clasificado con las mismas unidades e hizo valer el resultado del enfrentamiento directo ante ellos para alargar la temporada por lo menos dos semanas más.

En su despedida, Ramis agradeció la confianza mostrada por directivos y afición en su trabajo y afirmó que ha sido "de los años más bonitos dentro del fútbol profesional". "Ha sido un viaje chulo. Nos hemos disparado al corazón, pero en el fútbol, se abren y se cierran ciclos, y considero que era el momento oportuno para el crecimiento de todos", defendió.

Marcelo Figilo, presidente del Burgos, y Michu, máximo responsable de la parcela deportiva, reconocieron que la intención era continuar con él en el centro del proyecto.

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