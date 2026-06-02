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Dépor

El Valladolid inicia trámites para abrir expediente a los abonados que facilitaron la presencia de deportivistas en el Zorrilla

Tal y como ha informado Marca, el club ha detectado la reventa de algunos carnés

Bea Arrizado
Bea Arrizado
02/06/2026 18:06
Afición del Dépor en Valladolid
Afición del Dépor en Valladolid
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Nueve días después, el encuentro de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion entre Real Valladolid y Deportivo sigue dando que hablar. A Coruña vivió en una fiesta continua después de ese partido. Pero en tierras vallisoletanas no ha sentado demasiado bien que el José Zorrilla se convirtiese en un pequeño Riazor.

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Fueron muchos los seguidores del Dépor que se desplazaron hasta Pucela para presenciar uno de los partidos más importantes del último año. Nadie se quiso perder el ascenso de su equipo. Y aunque en los días previos al envite el Real Valladolid prohibió a sus abonados la cesión de su carné a aficionados del club visitante, ni tampoco la reventa de este, la realidad es que hubo aficionados blanquiazules presentes en muchas zonas del estadio.

Ahora, más de una semana más tarde, tal y como ha informado Marca Valladolid, la entidad blanquivioleta ha iniciado ya los trámites correspondientes para abrir expediente a más de 50 abonados que actuaron, supuestamente, de forma contraria al reglamento interno en el partido frente al Deportivo. Según informa el medio, la reventa del carné es el principal motivo.

En el comunicado previo emitido por el Valladolid a seis días del partido contra el Dépor, el club blanquivioleta especificó lo siguiente: "Dado que el partido de este domingo ante el RC Deportivo de La Coruña ha sido designado de alto riesgo (...) no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto. Por supuesto, tampoco está permitida la reventa de abonos o entradas. Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno".

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