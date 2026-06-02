Benassi y Fernando Soriano, en sala de prensa. Foto: Quintana

El regreso del Deportivo a la máxima categoría nacional ocho temporadas después no solo implica un éxito futbolístico, sino que también supondrá un gran salto económico. El club va a pasar de los 21 millones de euros ingresados en el curso 2024/2025 y los 24 millones que espera computar en la presente campaña, a unos 60 millones tras el ascenso. Prácticamente tres veces más.

Este aumento exponencial se debe, sobre todo, a la venta de los derechos audiovisuales. El conjunto blanquiazul alcanzará los 38 millones de euros, mientras que “el resto mantendrá los mismos porcentajes que veníamos contabilizando hasta ahora”, explica Massimo Benassi en su entrevista con Palco 23. Además, en El Partidazo de COPE sostuvo que en el ranking de capacidad económica de equipos de Primera estará “en mitad de tabla baja”.

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Los gastos también van a aumentar significativamente. Aunque no afectarán en exceso a los costes estructurales, sí lo harán sobre el Límite de Coste de la Plantilla Deportiva (LPCD). Sobre este aspecto, Benassi indica que aún lo están calculando y que “a nivel de estructura no tenemos pensado crecer muchísimo de una temporada a otra, ya que veníamos de dos años teniendo una estructura muy importante de club de Primera División”.

Aún por concretarse los resultados de la 25/26

El Dépor ha anotado pérdidas de siete millones de euros en la 2024/2025 y el consejero delegado todavía no se aventura a establecer los resultados económicos de la presente temporada. También sostiene que, aunque en la cuenta de resultados haya pérdidas estas últimas temporadas, “hay gastos que nosotros valoramos como inversión por ese refuerzo de la estructura y la profesionalización”.

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Hay que tener en cuenta que a principios de este año, el club coruñés cerró una ampliación de capital por un importe de unos 30 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones.

El límite salarial del Dépor en LaLiga EA Sports

El director deportivo, Fernando Soriano, analizó en Cadena SER uno de los asuntos más importantes para la planificación deportiva: el límite salarial. Asegura que están en negociaciones con LaLiga y que a partir de esta semana se conocerá la resolución definitiva.

Sin embargo, el club será de los últimos clasificados de la categoría en relación a este aspecto porque “cuando subes de Segunda a Primera hay unas variables con las que no compites, empiezas muy abajo”, indica el director deportivo. Soriano también pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE y señaló que el Dépor será de los últimos equipos de la categoría con respecto al límite salarial.