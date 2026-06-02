El Dépor encuentra la fórmula para evitar hipotecas con los cedidos

Fernando Soriano y Stoichkov, durante la rueda de prensa de presentación del andaluz Quintana

Con el ascenso del Deportivo a Primera División ya consumado, una de las incógnitas que rodeaba la planificación blanquiazul para la próxima temporada estaba relacionada con los futbolistas que llegaron a préstamo en el verano de 2025. Como suele ocurrir en este tipo de operaciones, la consecución del logro colectivo acostumbra a activar cláusulas de compra obligatoria. Sin embargo, el club coruñés añadió una serie de objetivos individuales a estas ampliaciones automáticas.

Fernando Soriano, director deportivo de la entidad herculina, lo confirmó este lunes en una entrevista con Radio Galega. Sus palabras despejaron cualquier duda sobre la situación contractual de José Gragera, Samuele Mulattieri y Stoichkov, los tres futbolistas que aterrizaron en Riazor este curso en calidad de cedidos.

“Ninguno de los tres tenía compra obligatoria. Tenían que cumplir una serie de hitos y no se han cumplido con ninguno. Partidos, goles, porcentaje de minutos… Una parte de los hitos sí que se consiguió, que era el ascenso, la otra no se ha conseguido”, aclaró. El máximo responsable de la parcela deportiva se encargó de zanjar el tema, recalcando que, si alguno de los tres futbolistas se queda en A Coruña, será totalmente porque encaja en la plantilla de la próxima campaña. “Puedo decir, tranquilamente y oficialmente, que no hay ninguna compra obligatoria por ninguno. “Ahora, ya que decidamos comprar o no, ya será una situación de la planificación, pero contractualmente no hay nada obligatorio”, terminó.

De esta manera, el club quiso evitar que el ascenso, por sí solo, activara situaciones que pudieran condicionar el próximo mercado obligando a pagar cantidades por encima del millón de euros que complicarían el margen de maniobra. Un momento que recuerda a episodios recientes vividos en el propio vestuario deportivista. La pasada temporada, Cristian Herrera sorprendió al anunciar en rueda de prensa que había renovado automáticamente su contrato. En un primer momento se pensó que se debía a que el conjunto blanquiazul había conseguido la permanencia, pero el delantero aclaró logros personales. “Ya está hecha. Eran objetivos individuales que tenía, se cumplieron y seguiré un año más. Minutos, goles, asistencias… un poco de todo”, explicó el atacante canario, que en ese momento acumulaba 21 partidos, tres como titular, 462 minutos, dos goles y dos asistencias.

Cristian Herrera amplía su contrato con el Deportivo hasta 2026 Más información

Los números de los cedidos

En el caso de los tres cedidos de la temporada finalizada el pasado domingo, los números ayudan a entender por qué no se alcanzaron esos hitos adicionales. Samuele Mulattieri, a préstamo por el Sassuolo, disputó 1.104 minutos repartidos en 29 encuentros, solo diez de ellos partiendo de inicio, y anotó cuatro goles. El delantero italiano dejó destellos de calidad, aunque la falta de acierto de cara a portería le impidió asentarse en la punta del ataque del Deportivo.

Por su parte, José Gragera tampoco logró el protagonismo que se esperaba cuando aterrizó en Inglaterra procedente del Espanyol, durante la gira de pretemporada de los blanquiazules. Considerado uno de los movimientos más ilusionantes de la ventana de fichajes veraniega, el mediocentro arrancó como titular en las tres primeras jornadas, pero las lesiones y la competencia en la sala de máquinas fueron reduciendo su participación hasta desaparecer por completo de los planes de Antonio Hidalgo. De hecho, cerró la campaña con 542 minutos, once partidos y solo siete titularidades, disputando únicamente dos minutos en las últimas 24 jornadas.

Por último, Stoichkov sí tuvo más peso y relevancia en el equipo. El andaluz se intercambió con Bouldini con la Liga ya empezada y cerró su aportación con 1.573 minutos, 34 encuentros, 17 como titular y cinco goles. Entre ellos destacó el tanto marcado en el minuto 88 en el Nuevo Mirandilla que dio la importante victoria al cuadro coruñés frente al Cádiz.

Stoichkov-Bouldini: un intercambio de cromos con dos desenlaces diferentes Más información

Con este escenario afronta el Deportivo el inicio del verano. “Esta semana creo que se anunciará alguna renovación o ampliación de contrato de algún jugador que está dentro del grupo. A partir de ahí empezará lo que es el mercado”, señaló Soriano, que además adelantó que el club realizará entre siete y diez incorporaciones para preparar el regreso a la máxima categoría.