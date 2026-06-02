Así fue el último once del Deportivo en Primera División

Ultimo once inicial del Deportivo en Primera el 20/05/2018 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

20 de mayo de 2018 a las 12.00 horas en Valencia. El Deportivo estaba viviendo sus últimas horas en Primera División. El equipo ya había certificado su descenso en la jornada 35 contra el Barcelona en Riazor, por lo que llegaba a los últimos tres encuentros sin ningún objetivo por el que luchar. En Mestalla, Clarence Seedorf sacó una alineación en la que mezclaba a titulares con suplentes y algún debutante. El encuentro terminó con derrota por 2-1 con gol de Lucas Pérez. De los once futbolistas alineados por el técnico neerlandés, seis se encuentran retirados, cuatro juegan fuera de España y uno, Borja Valle, lo hizo esta pasada campaña en Primera RFEF.

Maksim Koval. El guardameta ucraniano, que posiblemente protagonizó uno de los peores debuts en la historia del club con aquella expulsión contra el Eibar, volvió a aparecer y ya por última vez en la temporada. Koval disputó en Mestalla su único partido completo con la elástica blanquiazul. Dos partidos y una tarjeta roja resumen su trayectoria en el Deportivo.

Después del descenso, volvió de su cesión al Dynamo de Kiev, club que acabaría vendiéndole al Al-Fateh de Arabia Saudí con el que estuvo cuatro temporadas. Más adelante, volvió a Europa para jugar en el Sheriff moldavo con el que disputó Conference League, Europa League y fases previas de Champions League. Tras este paso por competiciones europeas, Koval se fue al Kalamata de Segunda griega y al Yelimay Semey de Kazajistán.

Actualmente, se encuentra en el Chornomorets Odessa de la Segunda División de Ucrania a sus 33 años. Su participación ha sido igual de escasa que en A Coruña con solamente dos partidos defendiendo su arco.

Juanfran Moreno. El lateral derecho había sido titular durante prácticamente todo el curso y Seedorf decidió alinearlo también en el último partido liguero. El madrileño jugó 35 partidos en Primera, partiendo de inicio en todos menos en uno. Además, repartió una asistencia.

Tras cuatro temporadas en el Deportivo, Juanfran continuó en la máxima categoría nacional con el Leganés. Con el cuadro pepinero jugó menos de la mitad de los minutos que en la campaña del descenso con los herculinos, pero esta vez su equipo se mantuvo en Primera.

Después del Lega, el lateral probó la experiencia internacional por primera y única vez en su carrera con el Alanyaspor de Turquía durante tres temporadas. Luego volvió a España para jugar con el Málaga y se acabó retirando en el Real Oviedo en la 2022-23. Ahora es agente de futbolistas.

Mujaid Sadick. Ya había debutado una semana antes contra el Villarreal, pero no como titular. En Valencia, Mujaid tuvo su debut como titular con el Deportivo. Volvió al Fabril en Segunda B para la temporada siguiente, regresó al primer equipo en la 2019-20 y se fue al Genk de Bélgica en verano de 2021.

El central riojano todavía continúa en el conjunto belga y esta campaña ha disputado 49 partidos, once de ellos en Europa League (competición en la que cayó eliminado contra el Friburgo en octavos de final).

Fernando Navarro. Fue el capitán del equipo. El lateral catalán fue reconvertido en este encuentro para formar parte del centro de la zaga, el cual supuso el último de su carrera. Con el descenso, Navarro colgó las botas después de haber jugado 77 partidos con el Deportivo.

Luisinho. El portugués también dejó el Dépor en la 2017-18 tras 151 partidos en sus cinco temporadas. Es el deportivista con más encuentros disputados con el club en esta última alineación de Clarence Seedorf.

A pesar de su salida, el lateral izquierdo continuó en la máxima división nacional con el Huesca aunque también descendió ese año. Con el cuadro oscense sí que se quedó en Segunda y ascendió aunque luego volvió a bajar el curso siguiente. Tras un ascenso, dos descensos y 41 partidos con el equipo aragonés, Luisinho regresó a tierras portuguesas y acabó retirándose en el Vila Real en 2022.

Pedro Mosquera. Fue de los pocos que siguieron en el club. Un año después estuvo en el banquillo en la final del playoff contra el Mallorca. El centrocampista dejó el Dépor tras esa noche amarga de San Juan para firmar, junto a Luisinho, con el Huesca de Segunda División.

Tras el Huesca se fue a Primera Federación con el Alcorcón, donde se enfrentó al Dépor y consiguió el ascenso al eliminar al Castellón en la final. Jugó una temporada más con el conjunto alfarero, con el que perdió la categoría, y se retiró tras el curso 2024-25 con el Rayo Majadahonda.

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Michael Krohn-Dehli. El danés llegaba al Dépor en el invierno de 2018 procedente del Sevilla, pero con pasado en el Celta. Se quedó el año siguiente en el Deportivo, pero no pudo acabar la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles y se retiró. En total, disputó con la blanquiazul 26 partidos en una temporada y media.

Emre Çolak. El turco no tuvo tanta participación como en el curso anterior. Jugó 27 partidos, metió dos goles -uno de ellos en el encuentro que consumó el descenso del equipo contra el Barça- y repartió una asistencia. El Al-Wehda de Arabia abonó su cláusula de un millón de euros y regresó libre a A Coruña en enero de 2020 para descender otra vez meses después, pero esta vez a Segunda B.

Tras dos descensos en dos campañas y media, el mediapunta deja definitivamente el Dépor y vuelve a Turquía pasando por cuatro equipos diferentes en cuatro temporadas (Fatih, Hatayspor, Başakşehir y Göztepe). Tuvo una última experiencia en España con el Intercity, donde se retiró en 2023.

Gerard Valentín. Disputó su segundo partido como titular en Mestalla y continuó la temporada siguiente aunque solo estuvo 13 minutos sobre el campo en liga. En invierno de 2019 se fue al Lugo cedido hasta 2020 y este año el cuadro lucense lo fichó gratis, y en 2022 lo vendieron por 400.000 euros al Huesca.

Con el conjunto oscense estuvo tres campañas y media en la Segunda División para después poner rumbo a principios de esta temporada al Al-Wakrah de Qatar, por un traspaso de 750.000 euros.

Zakaria Bakkali. El belga tuvo un paso efímero por el Deportivo. Solamente estuvo esta temporada cedido por el Valencia y después el conjunto che lo vendió por un millón de euros al Anderlecht, que lo cedió al Beerschot, también belga, tras tres temporadas.

Después de sus cuatro partidos en el Beerschot, se fue a la Eredivisie con Waalwijk y tras dos cursos firmó libre con el Ittihad Tanger de Marruecos, club al que pertenece en la actualidad.

Borja Valle. Jugó en la punta de ataque ese día y se quedó en el club hasta el descenso a Segunda B. Su trayectoria en el Dépor se resume en 87 encuentros, 16 goles y 4 asistencias. Se fue al Dinamo de Bucarest en 2020 donde sufrió impagos y en invierno de 2021 volvió a España para jugar con el Real Oviedo.

El delantero se fue más adelante al Khorfakkan, Alcorcón, Cartagena y Rapid de Bucarest para después regresar a la Ponferradina, su club de formación y de su ciudad donde ahora es capitán en Primera Federación.