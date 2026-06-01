Mario Soriano gana el II Premio Virgilio Rodríguez Rincón

Mario Soriano celebra un gol en el Deportivo-Mirandés Quintana

Mario Soriano se convierte en el vencedor de la segunda edición del Premio Virgilio Rodríguez Rincón, que selecciona al mejor jugador del curso 2025/2026, superando en 23 puntos al segundo clasificado, Miguel Loureiro. El centrocampista de Torrejón de Ardoz es el segundo futbolista que gana el premio tras Yeremay Hernández.

El trofeo valora la continuidad de la plantilla de Antonio Hidalgo puntuando del 0 al 10 a cada jugador que haya participado en cada encuentro de la temporada, siendo la puntuación final el resultado de la suma de la nota de todos los partidos. Es por eso que jugadores como Álvaro Ferllo o Altimira, que llegaron en el mercado de invierno, se encuentran fuera del top 10 en la clasificación. Por su parte, Yeremay ocupa la quinta plaza tras una campaña de altibajos lastrada por su lesión de pubalgia.

Clasificación de los jugadores del Deportivo del II Premio Virgilio Rodríguez Rincón

Regularidad como sinónimo de Joker

No hay nadie más constante en este Dépor que Mario Soriano. ‘El Joker’ es el único deportivista que ha disputado los 42 encuentros de LaLiga Hypermotion y, además, todos ellos partiendo como titular. Además, es el único jugador de campo de la categoría que puede defender esta estadística porque los otros cinco futbolistas que lo cumplen son porteros (Ander Cantero, Alfonso Herrero, Juan Soriano, Andrés Fernández y Magunagoitia).

Los 267 puntos obtenidos de Mario se traducen también en haber sido el tercer máximo contribuidor del conjunto herculino con 14 goles y asistencias, solo por detrás de los 21 de Yeremay y los 16 de Zakaria Eddahchouri. Sus seis tantos esta temporada han sido claves para llevarse los tres puntos y siempre que ha anotado, el equipo ha terminado ganando: desde el primer gol de la temporada en Granada que supuso el 0-1 hasta el golazo por la escuadra contra el Andorra para empatar un encuentro que se acabaría venciendo con el gol de Noé.

Mario, tras los pasos de Yeremay

Con 250 puntos, el canario se llevó la primera edición del galardón que promueve el DXT. El extremo sumó en la campaña 2024/2025 15 goles y cinco asistencias en su debut como profesional, que lo situó en la órbita de los grandes clubes de Europa. Esa campaña, el extremo se convirtió en el máximo driblador de Segunda División con 128 regates completados.

Precisamente, Yeremay le arrebató el premio a un Mario Soriano que terminó en el segundo puesto a 21 puntos de distancia del primero. Soriano también había conseguido estar presente en la totalidad de los encuentros ligueros disputados, aunque en este caso no había partido de inicio en tres de ellos.

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¿Quién fue Virgilio Rodríguez Rincón?

Virgilio Rodríguez Rincón (A Coruña, 1890-1978), quien da nombre a este galardón, es la leyenda olvidada del Deportivo, un mito del club que merece un reconocimiento que nunca ha tenido hasta nuestros días. Fue uno de los quince socios del Club Náutico de la Sala Calvet, germen del actual Real Club Deportivo.

Virgilio fue el primer delantero centro del Dépor y su primer gran goleador. Se le computan en los registros al menos 35 tantos entre 1906 y 1913 entre los cuales destaca el gol de la victoria ante el Vigo FC en la final de la Copa de España de 1912, que supuso el primer título oficial en la historia del club.