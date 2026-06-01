La bienvenida a Noé en un día de adiós

Noé Carrillo persigue el balón en el Deportivo-Las Palmas, su primera titularidad Javier Alborés

La gran irrupción del Fabril acabó siendo uno más de un equipo de Primera División. Ni en el mejor de sus sueños habría existido semejante escenario para Noé Carrillo. Porque con el ascenso ya en el bote para el Deportivo, Antonio Hidalgo decidió reconocer la vital trascendencia del canterano en un tramo final en el que entró casi de casualidad, pero acabó siendo decisivo. Tanto que el técnico catalán le dio la primera titularidad con los mayores.

No había (casi) nada en juego para el Dépor, pero no era un premio menor el puesto en el once en plena fiesta grande en Riazor, que quería por fin celebrar, por fin sin agonía, el regreso del noveno campeón de liga a su lugar natural ocho años después y despedir con honores a algunos integrantes del histórico póster que ya no volverán a vestir la blanquiazul.

En medio de todos ellos lucía el '37', el único dorsal ajeno al primer equipo, pero uno más por fin, después de que la rodilla de Stoichkov le hiciese entrar prácticamente de rebote en una convocatoria un mes de su última presencia y con el Fabril ya ascendido a Primera Federación. Fue uno de esos guiños del destino, pues el chico acabó siendo uno de los elegidos por Antonio Hidalgo para arreglar el embrollo después del empate del Leganés. No le hicieron falta ni dos minutos. Primer toque de todo el partido para orientarse el balón, segundo contacto para encontrar la red y encauzar una victoria que luego Ferllo se encargó de certificar con un paradón ante el penalti del VAR.

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Volvió a aparecer también de manera decisiva Carrillo ante el Cádiz y su presencia continuó en los últimos sufridos últimos minutos frente al Andorra. El chico, como tocado por la varita, había puesto su granito de arena en el ascenso.

Y claro, se ganó disfrutar en primera persona de la fiesta sobre el césped. Fueron 90 minutos para el canterano, acostado en el sector izquierdo del centro del campo y más sacrificado que brillante. No era el día para sobresalir. Ante un rival que amasa el balón y se jugaba el ser o no ser candidato a regresar a Primera División, Carrillo vivió su partido más discreto. Apenas 35 toques al balón y 18 pases intentados. Menos protagonismo que acierto. Era lo de menos. Porque en un partido marcado por las despedidas, la presencia de Noé fue una bienvenida.

Se estrenó en el once blanquiazul el canterano como también lo hizo en liga y en Riazor otro producto de la factoría de Abegondo como Samu Fernández. El central, una de las sensaciones de la ya lejana pretemporada, había podido disfrutar de jugar con el primer equipo en Copa del Rey. Pero incluso su participación en el torneo del 'KO' se antojó escasa. La llamada de la selección sub-19 le privó de estrenarse con la camiseta del primer equipo en A Coruña, pero el encuentro ante Las Palmas fue la oportunidad especial para cobrarse la deuda. A falta de diez minutos para el final del tiempo reglamentario, Hidalgo le dio la alternativa por Arnau Comas para que el zaguero naronés se llevase para siempre el imborrable recuerdo de debutar en el fútbol profesional... siendo todavía juvenil.

Adiós a Cristian... ¿y a 'Escu'?

Formó pareja en el eje de la defensa con Barcia, en un guiño a Abegondo que fue el epílogo a una retahíla de despedidas, con el foco principal sobre Cristian Herrera. El canario, a quien todos los integrantes del vestuario han ensalzado cada vez que han podido en estos dos años, fue titular por primera vez este curso en liga... y por última vez con el Dépor. Porque Herrera ya se despidió durante la semana, de manera verbal y a través de un mensaje en sus redes, de la que ha sido su afición estas dos temporadas. Ante Las Palmas, el equipo de su tierra, lo hizo también desde el césped con una participación que acabó a los 70 minutos, como la de Sergio Escudero y José Ángel Jurado.

Pudo ser también el último partido del lateral vallisoletano. Así lo indica la lógica, teniendo en cuenta su escasa participación a lo largo de este curso, su edad y otros detalles como el guiño del vestuario ofreciéndole lucir el brazalete de capitán pese a que sobre la hierba estaban José Ángel Jurado o Ximo Navarro. Precisamente el primero también abandonó el campo en ese triple cambio con olor a despedida. Y es que aunque todavía cuenta con un largo contrato, no sería descabellado que fuese uno de esos futbolistas que acabasen abandonando el equipo con el salto de categoría.

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Menos pinta de ello tiene Navarro, que lo jugó todo en el último partido del curso. Acaba contrato, pero apunta a seguir ante su trascendental aportación siempre que ha estado disponible. No solo este curso, sino desde su llegada en Primera Federación para convertirse en uno de esos ocho jugadores que han hecho la travesía completa por el desierto.

Dentro de ese grupo también está Yeremay Hernández. Tiene contrato hasta 2030 y el Deportivo quiere que se quede. Falta por ver si el jugador también o, ya con el objetivo de devolver al equipo de su vida a Primera, puede irse en paz y aceptar alguna de las suculentas ofertas en lo económico y en lo futbolístico que le volverán a llegar. Por el momento, la ausencia del 'baifo' ante el equipo de su tierra invita a ser optimistas. No hay adioses sin despedidas. Y más si es un hasta luego tan sentido como el suyo.